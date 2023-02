„Jeli jsme do Hoogerheide s určitou představou, abychom pochytali rozumy pro mistrovství světa v Táboře, co jsme viděli, předčilo naše očekávání,“ říká Balogh a to už pár velkých světových závodů viděl! „Organizace v Hoogerheide byla na jedničku.“ Balogh by mohl vyprávět dlouhé minuty… „Dopravní obslužnost, křižovatky, zábava ve stanech, všechno na trati vyřešeno nadchody, diváci vůbec neovlivňovali závod. Chtěl bych si vzít ponaučení, chtěl bych do Tábora přilákat famózní návštěvu.“

V Nizozemsku byla čísla naprosto ohromující. Nejsou úplně striktně přesná, ale orientační. Blíží se ale pravdě. 45 tisíc vstupenek pořadatelé prodali v předprodeji. „Čekali návštěvu 65 tisíc. K tomu pětadvacet za sobotu. A na štafety byl vstup zdarma, tam se návštěvnost odhaduje okolo pěti tisíc.“ Celkem na MS 2023 do Hoogerheide dorazilo téměř 100 000 příznivců cyklistiky! K tomu ještě je třeba připočítat miliony fanoušků u televizních obrazovek. Jaké plány mají v Táboře? „Padesát tisíc,“ říká bez sebemenšího zaváhání Petr Balogh. Pro propagaci udělali Táborští, co sedá. „Měli jsme v Hoogerheide stánek, rozdali jsme šest tisíc letáčků a brožurek, informovali jsme o webu. Husité rozdávali programy mistrovství světa v Táboře. Navštívili jsme všechny týmy, 110 autobusů, do všech jsme dávali letáky.“

Zvuk českého cyklokrosu navíc posunula Kristýna Zemanová. V kategorii do 23 let, ve které bude závodit i za rok v Táboře, skončila senzačně třetí. „Doufali jsme trochu v její úspěch,“ popisuje Balogh. „Měla bojovat okolo pátého místa. Třetí příčka? Bronz? To je famózní. Ona bude naší velkou nadějí pro mistrovství světa 2024.“ A šéf českého cyklokrosu se nestydí ani za projevy dojetí. „Hodil jsem i slzu,“ říká teď už s úsměvem na tváři.

Za úžasný úspěch Zemanové ale první muž českého cyklokrosu nechce schovávat nedostatky. V ženách nestartovala ani jedna dáma v českých barvách, v mužích Elite se Češi pohybovali od medailových postů v uctivé vzdálenosti. „Nemá cenu si nalhávat, že jsme byli zvyklí na jiné výsledky. Od roku 2015 se světový cyklokros strašně změnil. Je rychlejší, dravější. Spurtuje se od začátku do konce. Trend jsme nezachytili. Jsem přesvědčený, že na mistrovství v Táboře pojede Štybar, připojí se k nám Adam Ťoupalík, to je jeden z největších talentů nedávné historie, věřím, že muži pro mistrovství světa v Táboře ještě významně posílí.“

A dámy? Slabá výkonnost. „Prostě ženu do kategorie Elite nemáme,“ rozhodil Balogh rukama. "Nemáme závodnici, která by byla schopná dosahovat kvalit světové konkurence. Když vidím Nizozemky, jak jsou famózní, neumím si představit, že by jim mohla konkurovat česká žena. Ony jedou s lehkostí a dravostí, spíš to připomíná na kole mužský projev.“

Česká výprava ukázala světu, že za rok to v Táboře bude stát za to. „Jsme rádi, že s k nám ochotně připojili zástupci města Tábor v čele se starostou Štěpánem Pavlíkem, místostarostkou Lenkou Horejskovou, místostarostou Martinem Maredou, jeli s námi i zástupci Jihočeského kraje Pavel Klíma a Pavel Hroch. Bez podpory města a kraje bychom se do uspořádání mistrovství světa 2024 vůbec nemohli pustit,“ dodal Petr Balogh.