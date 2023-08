Jihočeské vrhačky se zase zlepšily

Andrea Rypáčková (16, VS) zapsala nejlepší jihočeský výkon dorostenek ve vrhu koulí vítěznými 12,61 a v disku byla čtvrtá s osobním rekordem 30,66 - i to jsou v její kategorii jihočeské výkony roku. Z dalších výsledků: koule muži Marek Marvan (VS) 14,52, ženy Pivcová 11,96, žactvo Václav Zeman 12,71, Lucie Němcová 9,13, disk muži 2. Adam Zeman (všichni JH) 35,42 - letos třetí v kraji.

Osmnácté Evropské dětské atletické hry budou od 2. do 4. září v Brně. Jsou k nim přihlášeni i někteří žáci z jižních Čech - ve starší kategorii Tomáš Čoka, Jan Kovář, Zuzana Motejlová (všichni Čéč), Matouš Veselý (VA), Václav Zeman, Kamila Knotková, Natálie Kovářová, Josef Kašpárek (všichni JH), Jakub Markvart (Ves.), Jiří Koptík (ČD) atd.

O I. NL, Čechy budou v sobotu 2. září bojovat v kvalifikaci v Třebíči ženy VS Tábor. V neděli 3. září bude třetí kolo KP jihočeských družstev juniorů, dorostu a žactva v Nové Včelnici od 10 hodin.