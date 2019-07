Jihočešky budou bojovat v reprezentačním týmu basketbalistek

České Budějovice - Do reprezentačního basketbalového výběru ČR do 20 let se probojovaly Veronika Voráčková (1999) a Ludmila Dudáčková (2000), které s basketbalem začínaly v Českých Budějovicích, ale svou kariéru plně rozvinuly a spojily s nejlepším jihočeským basketbalovým celkem BK Strakonice.

Jihočešky budou bojovat v reprezentačním týmu basketbalistek. | Foto: Deník/ cbf.cz

"U nás odehrály velké množství žákovských i dorosteneckých utkání," přikyvuje trenér a sportovní manažer strakonického klubu Petr Martínek. "V našem sportovním centru zářily a patřily k osobnostem jednotlivých týmů." Už v 16 letech obě jmenované okusily nejvyšší soutěž žen - ŽBL. "Veronika pak přestoupila do mistrovského ZVVZ USK Praha a Lída v sezoně 2017/2018 odešla do týmu KP Brno." Strakoničtí trenéři i bývalé spoluhráčky drží oběma palce a přejí celému reprezentačnímu týmu ČR úspěch na domácí palubovce. ME divize A U 20 se koná v Klatovech od 3.-11.8.19.

Autor: Kamil Jáša