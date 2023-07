ČEskobudějovický vodní slalomář Jakub Krejčí už je doma, vybojoval na kajaku, na kterém patří i do seniorské reprezentace, stříbro.

Jakub Krejčí v peřejích | Foto: Foto: Deník/ archiv

Jakub Krejčí, který trénuje ve vodáckém centru v Českých Budějovicích, po dojezdu finálové jízdy držel první příčku a musel čekat na výsledky pěti zbývajících kajakářů. Jihočecha nakonec sesadil z evvropského trůnu až Španěl Miquel Trave, kterému ve vítězství v semifinále, a především ve finále nezabránila ani dvousekundová penalizace.

Oba závodníci si vyměnili pozice z loňského léta, kdy se ME konalo právě v Č. Budějovicích. „Stříbrná je krásná, zlatá je vždycky lepší. Závodíme, abychom vyhrávali. Ale jsem hrozně rád, že jsem se dokázal na stupních v kategorii do 23 let umístit potřetí za sebou a z výsledku mám radost,“ uvedl loňský mistr Evropy v U23. „Jízdu jsem si užil, moc mě to bavilo. Nechal jsem tam všechno, co jsem mohl, co bylo v mých silách. Vím, že jsem trošku ztratil v poslední protivodě, tam jsem tu zlatou asi nakonec nechal. Ale velká gratulace Miquelovi, protože si to zaslouží,“ uvedl na adresu vítěze, který startoval také v kategorii C1.