Potíže s nákazou Covidem 19 zasáhly také do období po OH v Tokiu.

Beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková přijde kvůli karanténě o ME. Sluková nemohla nastoupit na olympijském turnaji, ve Vídni ji v týmu s Barborou Hermannovou nahradí Marie-Sára Štochlová.

Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová cestují do Vídně na MEZdroj: Deník/ Kamil Jáša„Po příletu do Česka jsme kvůli českým zákonům mohli ukončit karanténu v pátek a s dalšími lékařskými prohlídkami začít nejdříve v pondělí. Jenže holky spolu netrénovaly už tři týdny a náš první zápas by se odehrál už ve středu. Proto jsme se rozhodli, že Markétu na mistrovství Evropy nahradí Marie-Sára Štochlová,“ prohlásil trenér a manžel Slukové Simon Nausch.

Sluková a Hermannová vybojovaly na ME v roce 2016 ve Švýcarsku stříbro, o dva roky později v Nizozemsku přidaly bronz.

Vedle Hermannové a Štochlové, která minulý týden vyhrála s Martinou Williams jednohvězdičkový turnaj Světového okruhu v Lublani, se od středy na ME v rakouské metropoli představí ještě Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Obě reprezentují Sokol Hluboká nad Vltavou. Nominace na OH do Tokia jim unikla, ve Vídni by chtěly přkvapit. Ve Vídni na ME budou i olympionici Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří po potížích s pozitivním výsledkem na koronavirus vypadli na OH ve skupině.