Strakonice - Basketbalistky vyrážejí k reprezentaci kraje i města

Jihočešky odlétají do Číny | Foto: Foto: Deník/Jan Škrle

O úspěchu družstva z Gymnázia Strakonice na turnaji v Klatovech už Deník informoval. Dívky pod vedením trenérky Andrey Johnové porazily ve finále Olomouc (60:43) a vybojovaly si účast na světovém turnaji v Číně. „V historii školy je to již pátý postup na mistrovství světa,“ poznamenala trenérka. Jihočeská škola už reprezentovala v Brazílii, Polsku, v Maďarsku a také na turnaji pořádaném v ČR.

„Postup na turnaj do Číny je obrovským úspěchem,“ konstatují Strakoničtí.

Nejlepší hráčkou turnaje v Klatovech byla trenéry zvolena Šárka Jozová.

Postup na světový šampionát středoškolských družstev vybojoval tento tým: Šárka Jozová, Linda Svobodová, Kristýna Nováková, Eliška Vondrysová, Linda Tuháčková, Dominika Pavlíčková, Lenka Remešová a Tereza Klímová. Trenérkou družstva byla Andrea Johnová.

Do Asie gymnazistky ze Strakonic odlétají na konci tohoto týdne, základ tvoří hráčky BK Strakonice. Tým se střetne nejprve s družstvy Francie, Lucemburska, Itálie a Dánska.