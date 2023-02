"Charakter soutěže je odlišný od našeho Fisaf aerobiku zejména ve využití gymnastických a akrobatických prvků v rámci choreografie." V praxi jde o velmi zajímavé zpestření choreografií, které vyžadují i trochu odlišný trénink než jsou závodnice zvyklé. Soutěž Mistry s mistry má také výkonnostní třídy, kde nejlepší reprezentují ČR na mezinárodních šampionátech, ale zároveň přináší nový typ soutěže nižší výkonnostní úrovně Začni s mistry. "My jsme toho využili v podstatě ze dne na den, využili jsme možnosti zúčastnit se tohoto typu soutěže pro naše nejmenší začínající závodníky z přípravky, kteří trénují jednu až dvě hodiny týdně a zároveň můžeme vyjít vstříc gymnastkám, které ukončují svoji gymnastickou kariéru a neví, co budou dělat dál."

Sluníčko, mráz, úžasné stopy. To je Zadov. Na lyže láká fotbalista Marek Peterka

"Tým v kategorii devět až jedenáct let Barbora Beranová, Bára Chládková, Agáta Jůdová obsadil krásné druhé místo a v kategorii jednotlivců devět až jedenáct let Barbora Beranová obsadila šesté místo ze sedmnácti děvčat. Sestavy připravujeme podle pravidel FISAF a museli jsme je pro tuto soutěž upravit, obohatit v rámci možností o základní gymnastické prvky a časově zkrátit, jsme nadšené, že se vše povedlo, zejména proto, že na trénování specifických prvků nebylo mnoho času a hlavně musely přepnout z jedné soutěže do druhé, výborný trénink pohybové paměti," hodnotí s úsměvem Klára Klepalová.

Byly to pro dívky z jihu Čech teprve druhé závody, na konci ledna závodily poprvé ve FISAF. "A za dva týdny téměř neplánovaně v Mistry s mistry."

Úplně poprvé na závodní plochu nastoupily v kategorii dvojice 6 – 8 let Silvie Pešková a Johanka Bambulová – 5. místo, v kategorii jednotlivkyň 9 – 11 let Eliška Fialová 11. – 17. místo. "Všechny zaslouží velikou pochvalu, přátelská atmosféra celého závodu pomohla všem ke krásným výkonům," doplnila Romana Beranová. "Teď nás čekají závody ve FISAF sportovním aerobiku v polovině března, v této době již začne kompletní nová závodní sezona pro všechny výkonnostní třídy včetně nominačních závodů pro mistrovství světa, které by mělo proběhnout v říjnu v Belgii."