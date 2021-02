Poslední zápasy o účast na MEŽ zvládl český reprezentační basketbalový tým s výraznými výhrami a postupuje z prvního místa.

"Na dobrém výkonu se výrazně podílely dvě jihočeské hráčky, navíc obě patří k nejmladším nadějím," konstatoval zkušený strakonický trenér Miroslav Vondřička, který má na výchově talentovaných hráček velký podíl.

Pod košem byla nejúspěšnější Julia Reisingerová, vynikla počtem bodů i doskakováním, byla výraznou oporou. "Začínala ve Strakonicích," připomíná Miroslav Vondřička, který zdravě ambiciozní hráčce předal basketbalové základy. Julia Reisingerová je sedmou nejlepší střelkyní v historii žákyň, dala 1680 bodů . S týmem strakonických žaček získala v roce 2011 stříbrnou medaili na Přeboru ČR. Tým vedla trenérka Alena Maršánová. "V současné době hraje Julia ve španělské Gironě."

Další Jihočeškou, která sbírá úspěchy na mezinárodní scéně, je Vronika Voráčková. Hraje za tým USK Praha, ale její první kroky začínaly v Č. Budějovicích pod vedením Jaroslava Soukupa. "Také ona byla výraznou oporou a její výkony doslova ozdobily naši hru," dodal Vondřička.

Také dlouholetou oporu reprezentace Kateřinu Elhotovou mohou fanoušci "trochu" připsat jihočeskému basketbalu. Proč? Miroslav Vondřička má po ruce vysvětlení: "K basketbalu jí přivedl její dědeček Vojta Elhota, který byl od roku 1965 do 1972 podkošovou oporou strakonických mužů ve druhé lize. Mezi střelce se zapsal s 908 body. Byl to on, kdo se jí věnoval s nevšední péčí v začátcích a není nadsázkou, že na jejím rozvoji má asi nejdůležitější podíl." Kateřina má k jihu vztah i dnes. "Jejím partnerem je totiž bratr strakonické basketbalistky Barbory Suchanové, novinář František Suchan," přidal Miroslav Vondřička i zajímavost z osobního života výjimečné basketbalistky.