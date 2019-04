Julie Kovářová je přímo z Č. Budějovic, Danilea Černá z Tábora. Kovářová hraje za Olomouc a na postu libera patří k nejlepším v ČR. "Na semifinálovou sérii se soustředíme, chceme udržet koncentraci, ve středu bychom chtěli semifinále ukončit," uvedla Julie Kovářová po sobotním večerním vítězství v Praze. Olomouc zvítězila 3:0 a ujala se vedení v sérii 2:0 na zápasy. K postupu jí stačí už jen jedna výhra. "My ve středu pojedeme do Olomouce bez zábran, nemáme co ztratit, pokusíme se favorita potrápit," vzkazuje z haly Olympu na Hanou smečařka Daniela Černá, která si v sérii zahrála i na postu univerzálky.