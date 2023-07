Proč jste se rozhodl právě pro České Budějovice? Jaké jsou vaše cíle?

Můj agent mi řekl o zájmu Jihostroje a postupně jsem zjišťoval informace o klubu. Slyšel jsem samé pozitivní věci o lidech a o celkovém fungování klubu. Zaujalo mě, že Jihostroj je tradiční klub, který má každý rok vysoké ambice. Už se nemůžu dočkat, až v Českých Budějovicích začneme sezonu. Můj cíl je být vždy první ve všech soutěžích, ať už to bude česká extraliga nebo poháry.

Byl právě bývalý nahrávač Jihostroje Mati Giraudo tím, od koho jste zjišťoval informace?

Ano, proti Matimu jsem občas hrál ve Francii během sezony 2021/22 a někdy jsme se dali i do řeči. Když přišla možnost jít do Českých Budějovic a viděl jsem, že v klubu hraje, spojili jsme se a o všem mi vyprávěl. Na všechno, co mě zajímalo, jsem dostával jen pozitivní odpovědi. Líbilo se mi, že v klubu pracují skvělí lidé, kteří se perfektně starají o hráče a dodávají jim energii a kvalitní podmínky pro práci. Můj agent taky Jihostroj zná a i on mi říkal jen hezké věci.

Sledoval jste některá utkání Jihostroje v uplynulé sezoně?

Viděl jsem pár zápasů play off. Když JIhostro vstoupil do finálové série jednoznačnou výhrou 3:0, opravdu jsem věřil, že se klub stane šampionem. Bylo to ale těžké finále a jsem si jistý, že všichni nakonec byli spokojeni s bojovností týmu a celkovým druhým místem.

Fotbalový kemp. Zúčastnili se hráči ze dvaceti klubů. Míč je pro ně modlou

Ve francouzském Poitiers jste odehrál dosud svou jedinou sezonu mimo Brazílii. Proč jste se poté rozhodl vrátit zpátky do brazilské Superligy? Během sezony ve Francii mě kontaktoval agent s tím, že o mě má zájem tým Sesi Sao Paulo. To je tým, za který jsem si chtěl vždycky zahrát. Navíc je to v mojí domovině a vždycky je výhoda hrát tam, kde jste obklopeni rodinou a přáteli.

Jak byste se popsal jako volejbalista?

Myslím, že jsem dynamický typ nahrávače. Miluju pocit po vítězném zápase, takže udělám cokoliv, abychom ho s Jihostrojem zažívali co nejčastěji.

Je vám 27 let, přesto budete čtvrtý nejstarší hráč týmu Jihostroje. Jste připraven na vůdčí roli?

Každý nahrávač musí být vůdce, takže jsem na tuhle roli zvyklý. Ofenzivní část hry týmu je doslova v mých rukou. Už se na to moc těším a nemůžu se dočkat, až budu na hřišti v barvách Jihostroje.

Jste součástí národního týmu Brazílie?

Momentálně ne, ale už jsem si za naši reprezentaci zahrál několik zápasů.

Jaká je vaše přezdívka, kterou vás mohou oslovovat spoluhráči a fanoušci?

Je mi celkem jedno, jak mě kdo oslovuje. Doteď mi říkali Carísio, Eduardo, Edu, můžete si vybrat.

Co považujete doposud za největší úspěchy vaší kariéry?

S národním týmem jsme vyhráli mistrovství Jižní Ameriky a taky jsme získali bronz na Panamerických hrách. Za velký úspěch považuju i trochu zvláštní sezonu, kterou jsem měl se svým klubem před dvěma lety. Byli jsme osmí po základní části, ale vyřadili jsme překvapivě tým Sada Cruzeiro v osmifinále a došli jsme až do semifinále play-off. To nikdo nečekal.

Teprve nedávno se rozhodlo, že Jihostroj bude hrát Ligu mistrů. Co jste na to říkal?

Pro mě to bude vůbec poprvé, co budu hrát evropské poháry. Jsem nadšený, že to bude rovnou nejlepší klubová soutěž světa, kterou je Liga mistrů. Bude to pro mě i pro celý tým velká výzva a skvělá příležitost pro každého, aby se ukázal na velké scéně.