České Budějovice – Režim minulých dnů a týdnů byl pro krasobruslaře Martina Bidaře (BK ČB) nezvykle zahálčivý – po škole měl volno, na stadion nemusel.

Krasobruslař BK České Budějovice Martin Bidař bude muset zabojovat o účast na ZOH při podzimní kvalifikaci v Oberstdorfu. | Foto: Deník / Michael Kalinics

Výjimkou byla exhibice v Příbrami. Pro Duškovou s Bidařem to byla tečka za skvělou sezonou. Po ní reprezentant zamířil s rodinou na Kanáry. Na dovolenou. „Velikonoce jsme si už užili doma," říká.



O další motivaci má debutant z ME a MS postaráno: příští sezona by pro něj mohla být olympijská, pokud sportovní dvojice zvládne podzimní kvalifikační závod v Oberstdorfu!



„Pojede se o čtyři místa, deset dvojic tam bude určitě," počítá Martin Bidař. „Japonci, Rakušané, Australané," hledá dopředu největší soupeře, o nichž si mohl udělat na mistrovství obrázek. „Šance je tak padesát na padesát," míní.

To nejlepší na konec, platilo pro Duškovou s Bidařem jen částečně, protože na MS zaostali bodově za Ostravou, kde vyjeli osobní rekord. I tak Martin přidal do rodinné sbírky v Helsinkách 14. místo na světě. „Brácha byl taky čtrnáctý," připomene reprezentant s úsměvem zápis staršího Petra, jenž ukončil kariéru před olympiádou v Turíně. „Jsme spokojeni, víc jsme v danou chvíli asi nemohli předvést," míní úřadující Sportovec roku na jihu Čech.



Kvůli manku, zaviněném zraněním,byl rád, když s Annou Duškovou zvládli fyzicky náročné prvky a premiéru na MS ustáli – doslova a do písmene. „Na konci volné jízdy už jsem nemohl, ale nebylo to tak fatální, abychom spadli. Bylo znát, hlavně při zvedačkách, že nemám takovou fyzičku," přece jen pocítil nováček tréninkový výpadek.

V létě do Kanady

Po dovolené začala dvojice bez otálení s přípravou. Od úterý začala rutina nanovo. „Nejdříve na suchu. Od 26. dubna máme reprezentační soustředění v Ostravě a potom budeme rozjíždět nové brusle," líčí Martin Bidař.Již na podzim půjde o hodně. „V Helsinkách postup na olympiádu nakonec nevyšel, byli jsme první pod čarou, ale nebereme to jako neúspěch nebo zklamání. Budeme muset na sobě dál pracovat a uvidíme, co v Oberstdorfu," prohlašuje odhodlaně Martin Bidař.

Na MS doprovázel Čechy vedle Evy Horklové i kanadský trenér Richard Gauthier. Tréninkové kempy v Montrealu se dvojici velice osvědčily, a tak spolupráce bude pokračovat. „Třetí týden v červenci za Richardem letíme do Kanady."



Po náročné sezoně se Bidař vyloženě těšil na odpočinek u moře. Cítil, že tělo už si říká o pauzu. „Kdybych měl bruslit dál, kotník by bolel, potřeboval doléčit," připouští Jihočech.