Český tým vodních slalomářů má nového světového šampiona. Ve slovinském Tacenu se jím stal 19letý kajakář Jakub Krejčí, který ve finále předvedl fantastickou jízdu s více než dvouvteřinovým náskokem na stříbrného Brita Jonnyho Dicksona. Dopoledne se také rozhodlo o medailistkách v kategorii kajakářek. Navzdory čtyřem trestným vteřinám zvítězila Francouzka Coline Charelová. Nejlepší z Češek Antonie Galušková skončila pátá, Lucie Nesnídalová bere osmou příčku.

„Sám netuším, co říct. Je to úplně báječné, nedovedu teď popsat, jak se cítím,“ řekl dojatě v cíli kajakář Jakub Krejčí. „Taktika byla jednoduchá – zajet, co nejlépe dokážu, a při nejlepším vyhrát, což se nakonec opravdu povedlo. Snažil jsem se jízdu hlídat a jet bezpečně, abych rozhodčím nikde nedal šanci, a zároveň jsem si musel dávat pozor na vítr, který tu občas zavane. Ale nakonec to vyšlo takhle krásně,“ dodal nový mistr světa, kterého na stupních vítězů doplnil stříbrný Brit Jonny Dickson a jeho krajan Christopher Bowers. Krejčí byl zároveň jediným českým závodníkem ve finále – před branami elitní desítky skončil Jan Bárta (13. místo) i Tomáš Zima (25. místo).

Jakub Krejčí je studentem českobudějovického Gymnázia Česká, rád trénuje doma v areálu Lídy Polesné v Č. Budějovicích. Závodí za Duklu Brandýs nad Labem.

V pátek se rozhodlo také o medailistkách mezi kajakářkami do 23 let. Jako druhá v pořadí se na trať vydala česká reprezentantka Antonie Galušková, která se do finále probojovala devátým časem. Bohužel zaznamenala dvousekundovou penalizaci za dotek v 10. bráně, a nakonec skončila na pátém místě. „Byla to slušná jízda, bohužel jsem medaili ztratila v desítce. Ale i tak jsem ráda, že jsem zvládla zajet páté místo. Je to super a výsledek beru všema deseti,“ zhodnotila juniorská mistryně světa z roku 2017. „Finále by mělo být rychlejší než semifinále, což dnes nebylo. I já jsem zajela pomalejší čas, to mě trošku mrzí. Chtěla jsem jet všechny kombinace napřímo, bohužel mi to nevyšlo. Ale i holky hodně kazily a vzhledem k tomu, jak těžká ta trať je, si myslím, že jsem se s tím nakonec popasovala dobře,“ dodala pátá nejrychlejší žena dnešního finále.

Také Lucie Nesnídalová měla velice dobře nakročeno na stupně vítězů, o medaili ji však připravila trestná padesátivteřinová penalizace na 16. bráně. „Došlo tam k jedné chybě, kdy jsem vyjela málo z protivody a musela jsem se odsazovat do další povody. Zřejmě jsem tam neměla část lodi, z čehož nakonec byla ta padesátka,“ popsala debutantka v kategorii do 23 let. „Samozřejmě mě to moc mrzí, taková chyba se zkrátka dělat nesmí. Jízdu ale celkově hodnotím dobře a jsem ráda, že jsem jinak jela vše tak, jak bylo v plánu,“ dodala Nesnídalová, která si ze šampionátu odváží konečné 8. místo. Třetí z českých kajakářek Kateřina Beková skončila na 18. příčce.

Pro zlato si i přes čtyřsekundovou penalizaci dojela Francouzka Coline Charelová, stříbro získala její krajanka Romane Prigentová a bronz Američanka Ria Sribarová.