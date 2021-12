V uplynulých šestapadesáti ročnících tradiční ankety pětkrát zvítězil hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát kajakářka Ludmila Polesná a letečtí akrobaté Petr Jirmus a Martin Šonka, třikrát hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát cyklokrosař Karel Camrda, lyžařka Kateřina Neumannová a hokejista Jakub Kovář, jednou primát získali volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka, Ondřej Hudeček a Filip Habr, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Václav Prospal, Radek Ťoupal, Radek Martínek a Pavel Pýcha, motocykloví silničáři Bohumil Staša, Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, fotbalisté Martin Vozábal a Ladislav Fujdiar, cyklokrosař Martin Bína, krasobruslař Martin Bidař, parašutista Ján Šofránek a triatlonistka Šárka Grab᠆müllerová.

V letošním ročníku ankety jihočeských novinářů a sportovních funkcionářů za vítězným Milanem Gulašem skončil v desítce nejlepších jihočeských sportovců na druhé příčce gólman fotbalistů prvoligového Dynama Vojtěch Vorel a třetí se umístil kapitán volejbalistů Jihostroje Č. Budějovice Radek Mach.

V kategorii Objev roku se do elitního tria bez určení pořadí prosadili fotbalista David Krch (Dynamo, reprezentant U19, dle statistik Instant nejlepší hráč I. ligy dorostu), nohejbalista Filip Hokr (TJ Radomyšl, mistr světa v dorostu, stříbrný na mistrovství ČR) a karatista Tomáš Nechyba (Fight Club, bronzový na MS juniorů a ve Světové lize).

Vyhlášeni byli také tři nejúspěšnější tělesně postižení sportovci, jimiž bez určení pořadí byli zvoleni Martin Biháry (Centrum zdravotně postižených JČ, mistr ve vzpírání v benchpressu, mistr Evropy a stříbrný na MS v benchpressu), Jonáš Kešnar (Plavecký klub J. Hradec, pátý na paralympiádě v Tokiu, osmý na ME na 200 m, mistr republiky na 100 m) a Barbora Vachoutová (SKP Karate Písek, dvakrát pátá na Světové lize mládeže mezi nehandicapovanými sportovci).

Do Síně slávy, jejímiž členy jsou Jaroslav Pouzar, Josef Němec, Karel Mejta, Bohumil Staša, Jiří Lála, Jan Jindra, František Vacovský, Antonín Procházka, Karel Poborský, Vladimír Caldr, Milan Čuda, Václav Prospal a Václav Chalupa, byl uveden legendární českobudějovický hokejista Rudolf Suchánek, bývalý čs. reprezentant, účastník olympiády v Calgary a s 846 zápasy svého času rekordman počtu startů v extralize).

Zvláštní cenu při pondělním slavnostním večeru obdržel bývalý výborný ligový fotbalista a dlouholetý funkcionář prvoligového Dynama ČB Milan Čadek.

JIHOČEŠTÍ SPORTOVCI ROKU

1. Milan GULAŠ (hokej, Motor ČB): kapitán extraligového Motoru, český reprezentant, kandidát nominace týmu na OH v Pekingu 217

2. Vojtěch VOREL (fotbal, Dynamo ČB): v brance opora fotbalistů Dynama, kteří přezimují v I. lize v horní polovině tabulky 153

3. Radek MACH (volejbal, Jihostroj ČB): kapitán extraligového Jihostroje, který je v čele aktuvální tabulky extraligy 125

4. Aneta GRABMÜLLEROVÁ (triatlon, B&H Č. Budějovice): 3. na MS v terénním triatlonu, pátá na MS v zimním triatlonu 104

5. Kamil PAPOUŠEK (jezdectví, stáj Papoušek): účastník OH v Tokiu, člen vítězného týmu v Poháru národů v Chuchli 101

6. Karel LAVICKÝ (jachting, YC DIM Bezdrev): 22. místo na olympijských hrách v Tokiu 82

7. Antonín HALEŠ (kanoistika, Vltava Č. Krumlov): stříbrný na MS ve sprintu na divoké vodě kat. 3xC1, šestý v C2 77

8. Tomáš NĚMEJC (atletika, Sokol ČB): stříbrný na mistrovství ČR mužů na 200 m, dvojnásobný mistr ČR do 23 let na 100 a 200 m 76

9. Michael BOROŠ (cyklokros, ČEZ Cyklo Team Tábor): mistr ČR muži Elite, vítěz Českého poháru, 33. na MS v Belgii 75

10. Martin MICHEK (motorismus, Orion Racing): 10. místo na Rallye Dakar jako nejlepší český jezdec v historii 74

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. Jihostroj Č. Budějovice, 2. v extralize volejbalistů 2020-21, semifinalista Českého poháru. letos po podzimu extraligový lídr tabulky

2. Dynamo Č. Budějovice, v sezoně 2020-21 v osmnáctičlenné tabulce fotbalové I. ligy 13. místo, letos po podzimu v I. lize osmé místo

3. Žraloci Ledenice, muži mistři ČR v softbale a druzí v Evropském poháru, ženy v extralize získaly bronzové medaile