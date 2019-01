České Budeějovice - K pátému utkání extraligy volejbalistů naskočili hráči domácího Jihostroje s nožem na krku. Brno po čtyřech duelech vedlo 3:1 na zápasy a už jen jediné vítězství ho dělilo od postupu do finále. Jihostroji ale pomohl Martin Kryštof.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice | Foto: Foto: Deník/ Jan Škrle

K pátému utkání extraligy volejbalistů naskočili hráči domácího Jihostroje s nožem na krku. Brno po čtyřech duelech vedlo 3:1 na zápasy a už jen jediné vítězství ho dělilo od postupu do finále. Jihočeši nachystali pro své soupeře veliké překvapení. Z postele přímo na kurt zamířilo nejlepší české libero Martin Kryštof, kterého před semifinálovou sérií vyřadily příušnice. Na marodce zůstal už jen blokař Vladimír Sobotka, který s poraněným lýtkem nezasáhne do zápasů pravděpodobně až do konce sezony.

Kryštof je prostě nejlepším liberem České republiky. Hned v úvodu, za stavu 1:0 si na zdánlivě jednoduchý míč zavolal, překřičel všechny hlasivky v hale, balon pečlivě zpracoval a založil vítězný útok. Poslal tak soupeři jasný signál, že to na cestě do finále bude mít ještě hodně složité.

První set se proměnil v jihočeskou „blokovanou". Domácí nad sítí vytvořili zeď. Ve druhém setu se obraz hry nezměnil. K nejlepším mužům na palubovce patřil blokař Radek Mach.

Jihostroj ČB – Brno 3:0 (14, 19, 23), čas: 84 minut, rozhodčí Hudík, Kovář, diváků 1535. Série: 3:2.

Sestava Jihostroje: Habr, Maciel, Michálek, Fila, Polák, Mach – libero Kryštof (Červinka, Tibitanzl). Trenér Svoboda.