České Budějovice - Jiří Novák udělal na zahraničním angažmá díru do světa. Jako hráč patřil dlouhé roky v klubu Paris Volley k nejlepším hráčům a pod Eiffelovou věží zůstal i po ukončení sportovní kariéry. Vídeňský los Ligy mistrů proti sobě svedl Jihostroj Č. Budějovice a právě klub z Paříže.

Jiří Novák ještě v reprezentačním týmu | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Jste odchovancem někdejší Škody České Budějovice, co říkáte letošnímu losu?

Jako hráč jsem si proti Jihostroji chtěl vždy zahrát, ale nikdy se mi to bohužel nepovedlo, tak se mi to podaří alespoň teď, když jsem na druhé straně barikády.



Mluvíte o druhé straně barikády, nepřemýšlíte tedy už jako hráč, ale jako funkcionář?

Mojí funkcí byla a snad i bude pozice sportovního ředitele klubu.



Snad?

Jsme s klubem Paris Volley zatím v pozici „stand by" a jednáme o nové smlouvě, o jejíž formě a podmínkách zatím ještě diskutujeme.



Kdo podle vás bude v atraktivním vzájemném souboji Ligy mistrů mezi Jihostrojem a klubem Paris Volley (30.10. a 11.12.) favoritem?

O vyhlídkách na vítězství je zatím předčasné spekulovat, osobně si myslím, že Jihostroj kádr ještě malinko doplní.

Už víte, co chystá pro sezonu Paris Volley?

V Paříži bylo hodně hráčských změn,tak uvidíme, jak si vše sedne dohromady. Klub prošel velkou obměnou kádru, myslím, že se nakoupilo několik zajímavých hráčů. Osobně doufám, že hvězd tam bude několik, a že svůj statut potvrdí i na hřišti.



Z toho, co říkáte, se zdá, že spíš bude v roli favorita Paříž?

Na konfrontaci těchto dvou klubů se rozhodně těším, bude to tak trochu symbolické, ale je to ještě za dlouhou dobu, tak teprve uvidíme.