Duely mezi Českými Budějovicemi a Karlovarskem patří mezi to nejlepší, co může volejbalová UNIQA extraliga nabídnout. Sobotní zápas bude ještě o to pikantnější, že jednomu z mužstev skončí dlouhá série výher. Jihostroj v této sezoně ještě neprohrál v domácím prostředí – s bilancí šesti výher ze šesti zápasů je stoprocentní. "Karlovarsko zase vyhrálo dosud všech šest utkání na hřištích soupeřů," připomíná pečlivý statistik českobudějovického klubu Matěj Mayer.

V minulé sezoně bylo právě Karlovarsko jediným týmem, který uspěl na palubovce českobudějovické Sportovní haly – až ve finále play off. Jihostroj byl zase na oplátku jediným klubem, který zvítězil v Karlových Varech – rovněž až ve finále extraligy. České Budějovice prohrály domácí zápas v základní části naposledy před dvěma lety (18. ledna 2020 s Brnem 2:3) a v duelu dvou nejlepších týmů extraligy jsou mírným favoritem.

Jihostroj České Budějovice v Poháru CEVZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jihostroj bude opět svádět souboj o průběžné první místo v extralize. Aktuálně má před druhým Karlovarskem tříbodový náskok a v případě vítězství by výrazně posílil své šance na konečné prvenství po základní části. „Může to být klíčový zápas. Podle mě je hodně důležité, abychom základní část vyhráli. V play off totiž není nad výhodu domácího prostředí, a pokud skončíme první, budeme začínat série play off doma i případně ve finále,“ říká českobudějovický nahrávač Ondřej Piskáček, se kterým v příštím týdnu Deník přinese rozhovor.

8. ledna vypukne ve Sportovní hale extraligový šlágr, na který se těší všichni příznivci českého volejbalu. Očekává se naplnění maximální povolené návštěvnosti 1000 diváků. „Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky v online prodeji vyzýváme fanoušky, aby nenechali nákup vstupenek na poslední chvíli. Doporučujeme zakoupit eVstupenku na www.cbsystem.cz, po naplnění povolené kapacity bude prodej na pokladnách zastaven,“ říká marketingový manažer Jihostroje Matěj Mayer s tím, že je nadále nutné splnit podmínky vstupu na utkání. Na palubovku bude zakázáný vstup a v provozu nebude dětský koutek.

Fanoušci budou moci během zápasu zakoupit stolní kalendář na rok 2022, který je plný krásných fotografií s volejbalovou tematikou. Cena kalendáře je 250 Kč a kompletní výtěžek z prodeje podpoří činnost dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, zejména dobrovolnictví u osamělých seniorů v domácnostech.