Předkolo play off Uniqa extraligy volejbalistů je u konce. Beskydy vyhrály v hale Aera Od. Voda. Jihostroj tak narazí na Kladno.

Miguel Angel de Amo | Foto: Deník/ Jan Škrle

Poslední vstupenku do play off extraligy volejbalistů pro sebe získaly Beskydy. Pro České Budějovice to znamená, že narazí ve čtvrtfinále na Kladno. Na jih Čech tak dorazí Palgut, Křesťan a Kraffer, kteří ještě docela nedávno hrávali právě v Jihostroji.