Do Českých Budějovic se opět po roce vrátí věhlasné kluby a hvězdní hráči. Těžko si představit atraktivnějšího soupeře, než kterým je Perugia. Italský klub vyhrál v uplynulé sezoně vše, co se dalo. Italskou Serii A1, domácí pohár i superpohár a obhájil titul na mistrovství světa klubů. Hru italských šampionů diriguje Simone Giannelli, který už si v českobudějovické Sportovní hale zahrál před pěti lety v dresu Trentina. Mezi hvězdy Perugie dále patří hráči jako Kamil Semeniuk, Sebastián Solé nebo Oleh Plotnický.

Obdobně atraktivní jistě bude pro českobudějovické publikum souboj s tureckým Halkbankem Ankara. V jejím dresu se totiž vrátí na jih Čech Marek Šotola! Odchovance Jihostroje a dvojnásobného nejlepšího českého volejbalistu totiž turecký klub ve středu představil jako svou novou posilu.

„Od chvíle, co jsem odešel do zahraničí, sleduju Jihostroj na dálku. Zahrát si proti mému rodnému klubu je splněný sen. Sledoval jsem los Ligy mistrů a doufal, že by to mohlo vyjít. Na návrat do Českých Budějovic už se moc těším!“ sdělil Šotola, na kterého se mohou fanoušci na jihu Čech těšit 20. listopadu.

Šotola střídá na pozici univerzála odcházejícího Nimira Abdel-Azize, v Ankaře v uplynulé sezoně působil také Earvin Ngapeth – zda bude pokračovat však zatím není známo. Klub ovládl v uplynulé sezoně tureckou ligu, v Lize mistrů dosáhl na pátou příčku a na mistrovství světa klubů skončil čtvrtý.

Papírově nejhratelnějším soupeřem by pro Jihočechy měl být mistr Francie – Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique. V nabité konkurenci prestižní francouzské nejvyšší soutěže byl tým Saint-Nazaire překvapivým vítězem. I v jeho mančaftu lze nalézt vysokou volejbalovou kvalitu hodnou účasti v Lize mistrů.

Ve skupině se utká každý s každým systémem doma–venku. Vítězové každé z pěti skupin postupují rovnou do čtvrtfinále Ligy mistrů, týmy na druhém místě a jeden nejlepší ze třetích míst si o účast ve čtvrtfinále zahrají takzvané „play-off“. Zbývající čtyři mužstva ze třetích míst budou pokračovat ve čtvrtfinále Poháru CEV, druhé nejprestižnější klubové soutěži v Evropě. Pro kluby, které skončí na posledních místech ve skupině, působení v pohárech končí.