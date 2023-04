Vypadá to, že Sportovní hala pod novou střechou zažije zatěžkávací zkoušku. „My jsme neustále ve střehu,“ vzkazuje na jih Čech liberecký trenér Martin Démar. Dukla Liberec první zápas zvládla, role se otáčejí. Pokud Jihostroj chce vyhrát, musí změnit hodně věcí. „My nesmíme věšet hlavy,“ burcuje sebe i své spoluhráče reprezentační blokař Oliver Sedláček. „Nic nesmíme vzdávat. Nehraje se to na jeden zápas.“

Právě na postu blokaře měli mít Jihočeši převahu. Slovenský reprezentant a dva členové českého národního týmu. Ondrovič – Polák – Sedláček. Oliver Sedláček se vrátil do základní sestavy po dlouhé pauze, kterou zavinilo zranění zad. Bohužel, prsty Ondrovičovy ruky zdobí dlaha. Nejspíš proto nezačal v hale Dukly v prvním duelu v základní sestavě.

Oliver Sedláček po prohře na severu Čech vyprávěl: „Nechci se na nic vymlouvat. Prohra byla naše chyba,“ odpovídal blokař na dotazy bezprostředně po zápase. „My si všechno děláme strašně složité. Z jednoduchých balonů neskórujeme, pak se na každý bod strašně nadřeme,“ dodal.

První dva sety v Liberci byly vyrovnané, třetí nejvyrovnanější. Jihostroj dokonce vedl 7:3. „My moc dobře víme, že Budějovice mají strašně kvalitní tým. Když se trefí do servisu, tak to s nimi má každý soupeř strašně těžké,“ vysvětloval trenér Dukly Martin Démar, proč si prvního bodu v sérii tolik váží.

Levoruký univerzál Gavenda doplnil: „Pro nás jsou ty zápasy jako jedno velké finále. My v každém utkání necháme úplně všechno.“ S tím ale půjdou do boje také Jihočeši. Doma dokážou servírovat o moc lépe. V Liberci se za koncovou čarou nahrávač Giraudo spíš trápil, než aby získával body. Teď je ten pravý čas, aby Jihostroj zabral. Zápas začne v 18.00, předpoklad je, že bude Sportovní hala naprosto plná. „Když Budějovicím půjde servis, tak to budeme mít hodně těžké. Oni mají kvalitní obranu,“ poznamenal Gavenda směrem k českobudějovické defenzívě.

Bude zajímavé sledovat, jakou základní sestavu vyšle do boje trenér Jihostroje Vojtěch Zach. Kteří dva smečaři dostanou důvěru. Kdo nastoupí na bloku. A začne univerzál van Schie?