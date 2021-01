Jihostroj České Budějovice vyhrál nad Ústím, v extralize má tři body

Do Českých Budějovic přijeli volejbalisté z Ústí nad Labem, kteří jsou jistě v letošní sezoně nadmíru spokojení, protože si s předstihem zajistili místo v play off a v současné době jsou na velmi lichotivém 4. místě. Jihočeši také mají velmi vysoké cíle, samozřejmě by rádi obhájili mistrovský titul, i proto musejí bodovat naplno, aby jim Karlovarsko, které se aktuálně usadilo na první příčce, moc neuteklo. O druhé místo se Budějovice přetahují s Libercem.

Filip Stoilovič v dresu Jihsotroje České Budějovice | Foto: Deník/ Jan Škrle

V začátku zápasu se Jihostroj choval jako špatný hostitel. De Amo opět rozehrál koncert na podání i na nahrávce a než se Ústečtí stačili rozkoukat, byl konec setu. Luboš Vašina během výměny stran své svěřence vyburcoval, připomněl jim předchozí výborné výsledky a jeho slova padla na úrodnou půdu. Ve druhé sadě se hra vyrovnala, diváci (škoda, že jen u obrazovek) mohli sledovat pěkné dlouhé výměny. Vytáhnout se proti domácím jistě chtěli oba severočeští blokaři, Martin Tibitanzl je odchovancem Jihostroje, Marek Beer zase první volejbalové krůčky dělal v Českém Krumlově. Koncovka nebyla v podání Jihočechů optimální, často chybovali a Ústí se podařilo srovnat krok i skóre. Víc domácí ale nedovolili a set získali pro sebe. V podobném duchu se vyvíjelo i třetí dějství. České Budějovice byly stále o bod dva lepší, na Severočechy platil svým důrazem především Schouten, dařilo se také Toduovi na středu sítě. Domácí proměnili druhý mečbol, postaral se o to parádní smečí Casey Schouten. Jihostroj České Budějovice udržel domácí neporazitelnost, získal tři body a upevnil si 2. místo. Jihostroj České Budějovice – SK Ústí nad Labem 3:0 (12, 23, 22), čas: 75 minut, rozhodčí: Velinov, Kvarda, bez diváků. České Budějovice: De Amo, Stoilovič, Ondrovič, Schouten, Michálek, Todua – libero Kryštof (Rejlek). Trenér: René Dvořák. Ústí nad Labem: Parraguirre, Kramar, Tibitanzl, Bornemann, Bartůněk, Beer – libero Kořínek (Kasan, Kobolka, Koloušek). Trenér: Luboš Vašina