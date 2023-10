Andrzej Kowal by měl být trenérem, který přivede volejbalisty Českých Budějovic zpátky na vrchol. Ke zlatu v extralize, k postupu ze skupiny Ligy mistrů. Volejbalisté Jihostroje České Budějovice vstoupí do sezony ve čtvrtek zápasem v Brně. Poprvé doma se tým trenéra ukáže diváků 24. října v utkání s Benátkami nad Jizerou.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Musíme ještě počkat, až budeme znát definitivní složení skupiny," říká k účasti v Lize mistrů polský trenér Jihostroje Andrzej Kowal. Prezident klubu ale nadhodil jednoznačné téma: "Chceme se poprvé v historii pokusit poprat o postup ze skupiny. Vzhledem ke složení týmů, které podle losu ve skupině máme, bychom mohli uvažovat o postupu ze druhého místa," rozvinul svoji teorii.

Jihočeši znají jména dvou ze tří soupeřů ve skupině. "Na první opravdový šlágr sezony se fanoušci mohou těšit hned 28. listopadu, kdy přijede do Sportovní haly vicemistr loňského ročníku Ligy mistrů Jastrzebski Węgiel," upozorňuje marketing & PR manažer Matěj Mayer.

Trenér Kowal na tiskové konferenci před sezonou vyjádřil spokojenost s průběhem přípravy. Důležité je, aby hráči zůstali zdraví. "Ještě čekáme na přílet jednoho důležitého hráče," naznačil, že si od zařazení univerzála z Kuby hodně slibuje. Ústřední postavou by měl být nahrávač Carísio. "Je to rychlý a chytrý hráč. V každém týmu je nahrávač základním elementem. To platí i pro Jihostroj. Proto je Carísio také kapitánem," vysvětlil Kowal svoji volbu.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice budou poprvé hrát také systémem na dvě libera. "Hráči se mohou prostřídávat, teď sezonu začneme tak, že Michálek bude přihrávat, Kovařík bude bránit v poli." A co na to nedávno ještě český reprezentační smečař Petr Michálek? "Tak jsme se domluvili, může se stát, že si v sezoně role vyměníme," uvedl volejbalista, který nastupuje v českobudějovickém dresu už do 16. sezony.

Jihostroj představil na tiskové konferenci také nově navázanou spolupráci s italským, klubem ze série A1.

Vedení volejbalistů Jihostroje České Budějovice se totiž podařila dojednat spolupráce s klubem z prestižní italské Serie A1. Na čtyřdenní stáž do Verony vyrazili generální manažer Robert Mifka, šéftrenér mládeže Vojtěch Zach a talentovaný volejbalista Tomáš Brichta.

Trojstranné memorandum zahrnuje spolupráci s klubem Verona Volley, ale také s volejbalovou akademií Stojčev–Kazijski vedenou hlavním trenérem Verony Radostinem Stojčevem a nejlepším hráčem loňského ročníku italské Serie A1 Matejem Kazijskim. Díky navázané spolupráci si mohou zástupci obou klubů vyměňovat zkušenosti ze všech oblastí jejich činnosti.

Úroveň tréninků v italské nejvyšší soutěži si mohl vyzkoušet sedmnáctiletý českobudějovický talent Tomáš Brichta. Do budoucna je díky nově navázané spolupráci otevřená možnost i pro další hráče či trenéry Jihostroje a naopak, pro mladé volejbalisty z kádru italského klubu a členy volejbalové akademie Stojčev–Kazijski mohou být otevřené dveře do A-týmu Jihostroje.

„Budování přátelských a oboustranně přínosných vztahů je základem úspěchu v jakékoli lidské činnosti a pokud jde o volejbal, pak kde jinde než v Itálii, bychom měli chtít takové vztahy vytvářet. Vedle udržení pozice jednoho z nejlepších domácích volejbalových klubů je naší ambicí se dále posouvat a etablovat se i v evropském měřítku. Jsem přesvědčený, že právě spojení sil s klubem z italské Serie A1 pro nás může být významným krokem na této cestě,“ komentoval zajímavou spolupráci generální manažer Robert Mifka.