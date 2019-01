České Budějovice - Po úterní porážce v Liberci čeká volejbalisty mistrovského týmu repríza loňského finále

Smečař Českých Budějovic Miroslav Čajan (vlevo útočí proti dvojbloku liberecké dvojice Kotrch – Novák) si vedl dle statistik v útoku nejlépe. Bude se mu dařit i dnes na Kladně? | Foto: Deník/Jan Škvára

Série vítězství skončila. V dohrávce 26. kola volejbalové Kooperativa extraligy prohráli českobudějovičtí mistři 1:3 v Liberci. Od konce listopadu prohráli ze dvanácti zápasů pouze jednou nešťastně v Havířově 2:3, nyní přidali druhou porážku na palubovce Dukly.



Stále jsou ale na prvním místě v tabulce. Tedy minimálně do dnešního večera. Dukla se totiž bodově dotáhla na českobudějovický celek, avšak má o jeden odehraný zápas méně. Stejně jako dnešní soupeř Kladno, které by mohlo v případě výhry odsunout Jihostroj na bronzovou pozici.



Pod Ještědem se Jihočechům nedařilo v útoku, jediný smečař Miroslav Čajan s blokařem Stanislavem Pochopem měli úspěšnost vyšší než padesát procent. Severočeši dobře blokovali, což vyplývalo ze špatné přihrávky hostí. Dařilo se především bývalé opoře Jihostroje smečaři Jeslínkovi.



„Podání měli rozhodně lepší. Důsledně dodržovali taktiku a trefovali naše smečaře, ať už to byl Fila nebo Michálek. A my jsme měli v určitých fázích problémy,“ podotýká trenér Jihostroje Petr Brom. „A od toho se odvíjel i náš útok,“ dodává.



V útoku se neprosazovali smečaři podle jeho představ. „Na kůlech jsme nezakončovali proti jednobloku tak, jak jsme chtěli. Smečovali jsme často do autu, ale hlavně jsme nedokázali využít chycené bodové balony.“



Liberec byl v obranné fázi přesvědčivější. „Díky zkušenostem Pešla, Jeslínka nebo Kotrcha byli v rozhodujících částech hry lepší. Naše útoky se často vracely zpět k nám, hodně toho pochytali v poli,“ tvrdí kouč.



Dnes na Kladně



Podobný zápas jako s Libercem čeká jihočeský tým i dnes. Od 18 hodin hraje v hale Kladna. „A ta je hodně nepříjemná,“ podotýká Brom. „Stejně jako jejich styl hry, který nikomu moc nesedí,“ pokračuje.



Repríza loňského finále rovněž nebude procházkou růžovým sadem. „Liberec hodíme za hlavu a jedeme zkusit vyhrát do Kladna. Rozhodně nejedeme prohrát, ale i s touto variantou se počítá,“ říká trenér Jihostroje .



Hra českých vicemistrů je založena především na tvrdém podání. „Přesně tak, na tom to mají postavené. Zatímco v Liberci sázeli na taktické trefování se do určitých hráčů, Kladenští zavřou oči a praští do balonu. To by mohla být naše výhoda,“ přemýšlí.



Velkou zbraní Středočechů je slovenský nahrávač Braňo Skladaný a univerzál Jan Svoboda. „Ale hrají přes všechny útočníky. Pokud mají přihráno, hrají velmi rychle,“ vysvětluje Petr Brom.



Ten vyšle do utkání stejnou sestavu jako v předchozím zápase v Liberci. Ostatně ani mnoho variant na střídání nemá. „Moc vymýšlet se nedá,“ konstatuje.