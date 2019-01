České Budějovice - Do jihočeské metropole zavítali k televiznímu utkání ostravští volejbalisté, kteří při cestě napříč republikou vymysleli výbornou strategii. Riskovali podání a následně perfektně bránili, a to na „profesorský výkon“ domácích stačilo.

Když navíc v koncovce přidal tři přímé body ze servisu Janků, mohli se hosté radovat z vítězství v prvním setu.

Ani ve druhém dějství Ostrava neubrala ze svého výkonu. Ostravští neměli problémy s příjmem, a tak nahrávač Podlesny dál střílel perfektní míče útočníkům pod ruce a ti domácí volejbalisty rozhodně nešetřili. Trenér Dvořák zvýšeným hlasem burcoval své hráče, míchal sestavou, ale nic Jihostroji nepomáhalo. I druhý set po zásluze vyhráli hosté.

Největší rozdíl ve výkonu obou týmů byl v servisu. To se Jihostroj svým podáním nevyvíjel na hosty téměř žádný tlak. Tento fakt se projevil i ve třetí sadě. Ostravě narostla křídla, hrála velmi dobře a po zásluze si z Českých Budějovic veze tři body. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen smečař David Janků z hostujícího celku.



Peter Ondrovič, České Budějovice: „Snažili jsme se hrát, co umíme, ale nedařilo se nám vůbec nic. Odešel nám příjem, nedokázali jsme zablokovat, těžko se nám skládaly vysoké míče. Výsledkem je prohra 0:3.“



Jakub Dvořák, Ostrava: „My jsme bojovali určitě víc než Budějovice, možná se na nich podepsala prohra z minulého kola. Po většinu zápase nám vycházel servis a dokázali jsme zablokovat, to asi rozhodlo.“



Jihostroj České Budějovice – VK Ostrava 0:3 (-21, -23, -18) čas: 80 minut, rozhodčí: Buchar, Kvarda, 426 diváků. České Budějovice: Mach, Křesťan, Staples, Ondrovič, De Amo, Michálek – libero Kryštof (Fila, Šotola, Todua, Kupilík, Kraffer). Trenér: René Dvořák.

Ostrava: Menner, Kotas, Podlesny, Janků, Sedláček, Dvořák – libero Sobczak (). Trenér: Jan Václavík