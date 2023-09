Volejbalisté Jihostroje České Budějovice už jsou za polovinou přípravných zápasů. V totmo týdnu je čekají dvě utkání. Ve čtvrtek s rakouským Waldviertlem, v pátek se Lvy Praha.

Volejbalový Jihostroj České Budějovice v přípravě na extraligu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sváteční program si můžete zpestřit volejbalem. Jihostroj České Budějovice nastoupí v přípravě proti rakouskému Waldviertelu. Hrát se bude ve čtvrtek od 16:00 v českobudějovické Sportovní hale. A v pátek to bude stát opravdu za to. V repríze finálového souboje nastoupí Jihočeši proti pražským Lvům. "Zápasy mezi Jihostrojem a Prahou jsou vždy gró extraligy, těšíme se na ně my i fanoušci, je dobře, že se na ně naši příznivci mohoiu podívat už v přípravě," myslí si jedno ze dvou liber českobudějovického týmu Michael Kovařík. A přidává i osobní pohled: "Týmy se hodně proměnily, my jsme také zvědaví, v jaké složení soupeř přijede, už v přípravě sbíráme infomace, kzteré pak můžeme využíz v základní části extraligy."

Jen pro zajímavost, v sezoně pojedou Jihočeši do Prahy do lví klece v 10. kole ve čtvrtek sedmého prosince. V Českých Budějovicích se Lvi z Prahy představí v základní části extraligy až ve 23. kole 17.2.

Program zápasů: 28. září: VK Jihostroj České Budějovice – Union Waldviertel (16:00), 29. září: VK Jihostroj České Budějovice – VK Lvi Praha (16:30).