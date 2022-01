V extralize volejbalistů vyhrálo Karlovarsko v Č. Budějovicích hladce 3:0. V tabulce se Západočeši vyhoupli do čela, kde vystřídali právě Jihostroj. Co zaznělo v hale po utkání?

Petr Michálek (smečař, Jihostroj České Budějovice): „Nevím, co přesně rozhodlo o vítězství soupeře, ale myslím si, že zkoušet nový druh sestavy proti asi momentálně nejsilnějšímu týmu není to pravé ořechové. Trochu nás asi překvapila jejich hra středem, na poradě jsme se připravovali na útoky po kůlech, že na středáky budeme čekat, ale žádný pokyn na změnu z lavičky nepřišel. Také na servisu byli lepší, agresivnější, ale jsme v půlce základní části, tak ještě musíme bojovat o každý bod.“

Extraliga volejbalistů v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/ Jan Škrle

René Dvořák (trenér, Jihostroj České Budějovice): „Nehráli jsme podle mých představ, na druhou stranu musím říct, že Vary nás přehrály servisem, který měly velmi kvalitní a my jsme nemohli hrát středem a museli jsme útočit do plné obrany. Nám se naopak podání nedařilo, nebyli jsme schopní kvalitně podat, oni si dobře přihrávali a mohli tak útočit prostředkem. Celý zápas jsme tahali za kratší konec, neustále jsme prohrávali, tak jsem musel něco dělat, střídat, míchat sestavou. Karlovarsko nám dalo lekci, my se musíme zvednout a jít dál.“

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Byl to velký zápas a jsem rád, že jsme ho zvládli lépe. Soustředili jsme se na náš výkon a já jsem klukům říkal, že když budou hrát dobře, tak se výsledek dostaví. Jsem moc rád, že se to vyplnilo.“

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Podali jsme super týmový výkon. I když nás v některých fázích zápasů občas tlačila bota v určitých herních činnostech, tak jsme vždycky pomohli. Tohle mi připomínalo minulou sezonu, kdy jsme si jako tým dokázali vždycky pomoct a pracoval jeden pro druhého. Já jsem moc spokojený.“