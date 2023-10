Prvním mužem na postu nahrávače českobudějovického týmu je Brazilec Carisio. Hlavní trenér Andrzej Kowal mu dokonce svěřil kapitánskou pásku. Pro českobudějovický volejbal to je věc nevídaná, vůdcem týmu bude cizinec. Vlastně už je. Zahraniční hvězda. "Proč se tak rozhodl, to je spíš otázka pro hlavního trenéra, Carísio je výborný nahrávač," popisuje svůj pohled Kowalovův asistent Jan Suchý. "Jeho nahrávky nepostrádají rychlost a přesnost," dovysvětlil. Nepříjemné je, že Carísio si poranil v přípravě záda, do duelů nenaskakoval, a tak přišel pár možností, kde se mohl sehrávat se s novými spoluhráči.