Volejbalisté Jihostroje české Budějovice se v Ostravě vrátili na vítěznou vlnu. Svého soupeře v 1ř. kole Uniqa extraligy nepustili ani k jednomu setu. Svěřenci trenéra René Dvořáka se domů vraceli se třemi body. A co zaznělo po utkání?

Tomáš Jambor (kapitán VK Ostrava): „Jsem rád, že jsme za stávající situace předvedli dobrý výkon ve třetím setu, kdy jsme byli důstojným soupeřem. V prvních dvou hosté jasně potvrzovali roli favorita. Gratuluji soupeři k vítězství a my se budeme soustředit na Kladno.“

Tomáš Zedník (trenér VK Ostrava): „Budějovice byly nad naše síly. Skvěle podávaly, zejména Schouten, který dal pět nebo šest es, tím nás ve dvou setech dostaly pod sebe. Ve třetím setu jsme velkou bojovností i díky tomu, že se nám dařilo, až do koncovky drželi se soupeřem krok. Hosté si to potom pohlídali. Mám radost, že kluci, co nehrávají pravidelně, zahráli moc dobře.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Jsem rád za tři body. Klíč k úspěchu byl, že jsme mohli opřít o kvalitní servis.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „První dva sety byly soubojem servisů a moc mezihry tam nebylo. Zvítězili jsme, protože jsme v nich podávali lépe. Ve třetím setu Ostrava díky podání nám poodjela a my jsme museli dotahovat. V závěru spolehlivou obranou jsme pak zápas dokončili za tři body.“

VK Ostrava – VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (-17, -13, -22), rozhodčí: Kovář, Spáčil. Počet diváků: 175.

Ostrava: Kotas, R. Závodský, Fořt, Polynski, Jambor, Jarosinski, libero Sobczak. Střídali: Vancl, A. Závodský.

Jihostroj ČB: Stoilovič, Polák, Schouten, Licek, Sedláček, de Amo, libero Kryštof. Střídali: Kriško, Piskáček, Mach.