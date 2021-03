Pokud ve středu večer Č. Budějovice zvítězí, postoupí do semifinále play off extraligy volejbalistů. V sérii vedou Jihočeši nad Aerem 2:0 na zápasy.

Volejbalový trenér René Dvořák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihostroj se vydal do Od. Vody s denním předstihem, aby se na důležitý zápas co nejlépe nachystal. Od Odolky se čekal aktivní volejbal a pokus o zdramatizování série, k tomu ale nedošlo. „Čekali jsme, že bude Odolka doma trochu více vzdorovat, ale my jsme jí to naším servisem skoro vůbec nedovolili,“ říká trenér Jihočechů René Dvořák.