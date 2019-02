České Budějovice - Do jihočeské metropole zavítali k televiznímu utkání ostravští volejbalisté, kteří při cestě napříč republikou vymysleli výbornou strategii. Riskovali podání a následně perfektně bránili, a to na „profesorský výkon“ domácích stačilo.

Jihostroj České Budějovice v extralize | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Když navíc v koncovce přidal tři přímé body ze servisu Janků, mohli se hosté radovat z vítězství v prvním setu: 25:21.

Ani ve druhém dějství Ostrava neubrala ze svého výkonu. Ostravští neměli problémy s příjmem, a tak nahrávač Podlesny dál střílel perfektní míče útočníkům pod ruce a ti domácí volejbalisty rozhodně nešetřili. Trenér Dvořák zvýšeným hlasem burcoval své hráče, míchal se sestavou, ale nic Jihostroji nepomáhalo. I druhý set po zásluze vyhráli hosté, opravdu jen malou náplastí pro domácí hráče a diváky je, že rozdíl na konci byl jen dvoubodový: 25:23.

Největší rozdíl ve výkonu obou týmů byl v servisu. Jihostroj svým podáním nevyvíjel na hosty téměř žádný tlak. Tento fakt se projevil i ve třetí sadě. V její polovině zavelel do ostravského útoku znovu smečař David Janků a akcie domácího celku v televizním utkání klesaly až k nule. Ostrava dál hrála odvážně, velmi dobře a po zásluze si z Českých Budějovic odvezla tři body. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen už zmiňovaný smečař David Janků z hostujícího celku. „Asi jsem se na toto utkání dobře vyspal,“ glosoval spokojený smečař Ostravy, který si na své osobní konto ve třech setech připsal osmnáct získaných bodů.

Jen pro srovnání, domácí Křesťan a Michálek přispěli do bodové pokladnice deseti body. Janků sázel do českobudějovického pole jeden bod za druhým. Ze servisu, z útoku… Povedlo se mu všechno, nač sáhl. „Tak to zase nebylo,“ kroutil skromně hlavou. „Celý náš tým hrál dobře. Řekli jsme si, a platí to v novém roce už pro třetí zápas, že budeme riskovat, volejbalový Bůh nám přeje, vychází nám to,“ zářil. Přidal i vzkaz všem dalším soupeřům. „Myslím, že před play off jsme je všechny postrašili. Dokážeme vyhrát s kýmkoli.“

Zato v Jihostroji bylo smutno. Nervozita by se dala krájet už v průběhu utkání. Kapitán Radek Mach si s trenérem cosi (nejspíš o taktice servisu) vyříkávali nahlas přímo při utkání hned po nepovedené výměně…

Až do třetího setu naskočil ukrajinský blokař Valerij Todua. Moc do řeči mu po zápas nebylo. „Nevím, čím to je. Potřebovali jsme zbláznit, bylo třeba něco udělat, ale nešlo to. Krize v týmu? To ne. Krize není. Musíme se dobře připravit na další zápas,“ odpovídal na dotazy.

Jenomže, ač si to hráči a trenéři nechtějí připustit, Jihostroj prochází krizovým obdobím. Dvě prohry v řadě jsou nepříjemné, ještě horší je, že tým se nachází spíš ve výkonnostní než ve výsledkové krizi. Podle statistických údajů dostal Jihostroj ve Zlíně 11(!) přímých bodů z podání, doma s Ostravou jich bylo 7(!). To je pro tým, který se chlubil nejlepší přihrávačskou trojicí v soutěži, strašidelná bilance.