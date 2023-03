Petr Michálek (smečař VK Jihostroj České Budějovice): „Od začátku byl zápas poměrně jednoznačný, pak jsme ztratili koncentraci ve třetím setu, což se nesmí stávat. Jsem rád, že jsme sérii ukončili v nejrychlejším možném termínu. Můžeme sbírat síly a potrénovat na semifinále.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Ze začátku jsme vedli opravdu o hodně bodů a hráli jsme dobře. Věřil jsem, že přes Odolenu Vodu přejdeme. Trochu mě překvapilo, že to nebyl větší boj. Jsem rád, že jsme mohli prostřídat hráče, protože budeme v play off potřebovat celou lavičku. Výborně hrálo celou sérii naše libero Martin Kryštof.“

Marek Šulc (kapitán Aero Odolena Voda): „Gratuluju Jihostroji k postupu, určitě si to zasloužil víc než my. Bohužel jsme v této sérii nezískali ani set, což mě trochu mrzí, protože jsme si to možná za nějaké chvíle zasloužili. Od Českých Budějovic to byl možná nejlepší výkon v sérii. Nám celou sérii nešel servis, můžeme litovat hlavně prvních setů v prvních dvou zápasech. Děkujeme všem fanouškům z Odolky, kteří nám přijeli fandit až do Budějovic.“

Marcin Krys (trenér Aero Odolena Voda): „V prvních dvou zápasech byly Budějovice lepší na příjmu i servisu, a to si myslím, že rozhodlo čtvrtfinále play off. Gratulujeme vítězům. My máme na čem pracovat a doufám, že v dalších sezonách konečně Odolka porazí Budějovice (úsměv).“