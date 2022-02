České Budějovice vyhrály Final Four Českého poháru volejbalistů. "Finále bylo reklamou na volejbal," shodli se odborníci. V nervydrásajícím utkání svedly dva nejlepší české kluby – Jihostroj a Karlovarsko – vyrovnanou bitvu, kterou rozhodl až napínavý tie break. České Budějovice v něm byly lepší, šťastnější, odvážnější. Vyhrály o dva body. Díky kvalitnějšímu servisu získaly po roční odmlce opět domácí pohár. "Celkově vyhrál Jihostroj Český pohár už poosmé," přispěchal se statistckou zajímavostí tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer.

Nádherný zápas. Volejbalisté Českých Budějovic vybojovali Český pohár

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): "Rozhodla jedna, možná dvě chyby. Byl to souboj servisů, ale mě ani nemrzí, že jsme na něm trochu zvolnili. Spíše mě mrzí nevynucené chyby. Gratuluji Jihostroji a my si musíme holt zase rok počkat."

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): "Zápas se přeléval podle toho, komu šel servis. V tie breaku rozhodl jeden míč, ale to tak v takto vyrovnaných zápasech bývá."

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): "Byl to souboj servisů. První set se dařil Karlovarsku, druhý a třetí set nám. Ve čtvrtém nás zase rozstřílel soupeř a tie break rozhodlo naše eso na 14:12. My se s Karlovarskem známe tak dobře, že oba týmy vědí, že bez rizika na servisu to nejde."

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): "Karlovarsko nás donutilo jít o level výš. Byla to skvělá reklama na volejbal a my jsme byli asi šťastnější. Musím poděkovat klukům a celému realizačnímu týmu. Zároveň chci říct, že Karlovarsko hrálo výborný volejbal."

FAKTA, VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 2:3 (25:20, 21:25, 22:25, 25:17, 13:15).

VK ČEZ Karlovarsko: Wiese, Patočka, Keemink, Vašina, Zajíček, Indra, libero Pfeffer. Střídali: Fišer, Ihnát

VK Jihostroj České Budějovice: Licek, Polák, De Amo, Stoilovič, Mach, Schouten, libero Kryštof. Střídali: Sedláček, Michálek, Piskáček, Juračka, Šulista. Nejvíce bodů: Indra 25, Vašina 17, Wiese 16 – Schouten 21, Stoilovič 15, Michálek 10. Útoky: 63:46 Esa: 6:14 Bloky: 12:11 Chyby soupeře: 25:31 Rozhodčí: Rychlík a Kovář jun. Diváci: 545.