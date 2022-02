Do konce základní části zbývají poslední čtyři zápasy a Jihostroj stále vede tabulku extraligy o jeden bod před Karlovarskem. V sobotu pojede českobudějovický klub bojovat o další extraligové body do Brna a 20. a 21. února už ho čeká jeden z vrcholů sezony – Final Four Českého poháru v Teplicích. Znovu na volejbal do Sportovní haly vyrazí fanoušci Jihostroje v sobotu 26. února od 18 hodin, kdy České Budějovice přivítají pražské Lvy.