Volejbalisté českobudějovického Jihostroje vyrazili do Beskyd o den dřív. Čekala je náročná cesta, těžký zápas. Beskydy jsou v tabulce na 10. místě. Jihostroj je čtvrtý. Papírově budou favoritem hosté. Rozhodně to ale nebude jednoduchý zápas.

V následujících dnech to budou volejbalové žně. Liberec - Maaseik - Kladno.

Nejdřív ale do Beskyd V průběhu dvanácti dnů odehrají volejbalisté Jihostroje České Budějovice čtyři náročné zápasy. A to dokonce ve třech soutěžích. Zapojit by se teoreticky po delší pauze zaviněné zraněním mohl blokař Oliver Sedláček.

Tým chce z Beskyd přivézt vítězství. Ve středu přijede do Českých Budějovic belgický Maaseik. Jihočeši se pokusí o postup do čtvrtfinále evropské soutěže. V Poháru CEV Belgičané vyhráli první zápas v domácím prostředí 3:1 na sety, cesta do další fáze soutěže vede pro České Budějovice jen přes vítězství 3:0 nebo 3:1 a ještě navrch přes výhru ve zlatém setu. V pondělí 30. ledna odehraje Jihostroj atraktivní extraligový duel doma s Libercem a hned o dva dny později, ve středu prvního února, čeká České Budějovice čtvrtfinálový zápas Českého poháru s Kladnem. Jihočeský volejbalový tým má ve svém kádru kromě českých reprezentantů nahrávače z Argentiny, blokaře ze Slovenska, smečaře ze Srbska a na postu univerzála je jedničkou Nizozemec.

"Jedeme do Beskyd pro vítězství," znělo odhodlaně těsně před odjezdem autobusu. Masér Filip Hoch přidal i vtípek: "Přivezeme rovnou pět bodů."