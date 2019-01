České Budějovice - K nemocnému Šotolovi se přidal ještě Michálek a Jihostroj ve Zlíně překvapivě v extralize volejbalistů ztratil všechny body.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Jihočechům se úvod zápasu vůbec nepovedl. Prohrávali o šest bodů (5:11). Trenér Dvořák vyslal do základní sestavy smečaře Filu a Staplese, post univerzála svěřil do pravé ruky Filipa Křesťana. Do konce setu se složení týmu zásadně proměnilo, ale domácí si jeho průběh pohlídali.



Také ve druhém setu se Zlín dostal do bodového úniku – 15:12. Ten Valachům vydržel až do koncovky – 22:19. Drama v koncovce přineslo dokonalý obrat. Kryštof zázračně skočil po míči "štiku", vzápětí stál přesně tam, kde měl a set uloupili hosté: 23:25.



Jenomže i třetí set začal Jihostroj katastrofálně. Pustil Zlín do vedení 12:6. Také tentokrát málem vedla stíhací jízda, ke které blokařskými úlovky zavelel Ukrajinec Valerij Todua, k úspěšnému cíli. Ale bohužel jenom málem… Za zmínku stojí výměna za stavu 20:18, ve které Kryštof dvakrát "sezobl" míč přímo z palubovky a jeho tým ubojoval devatenáctý bod. V závěru setu hosté nevyužili dva setboly (při jednom měli dokonce míč v poli zadarmo) , dvakrát poslal míč do autu Křesťan a Zlín šel znovu do vedení: 27:25.



A čtvrtý set kopíroval ty předchozí. Jihostroji nevycházel servis, hráči se dopouštěli celé řady nepřesností, proto domácí vedli 16:12. Až v závěru Jihostroj srovnal krok (22:22), v koncovce po nepřesné přihrávce hostů Zlín první mečbol proměnil: 25:23.



Zlín – Jihostroj ČB 3:1 (16, -23, 25, 23), čas 103 minuty, rozhodčí: Peloušek, Kavala. Diváků: 468.

Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Mach, Ondrovič, Fila, Staples – Kryštof. Trenéři: Dvořák, Skolka (Kupilík, Kraffer, Todua).