Po dvou zápasech vede Jihostroj České Budějovice ve čtvrtfinále extraligy nad Karlovarskem 2:0. Co říkal Daniel Pfeffer (libero Karlovarska) po prvním zápase, po druhém už neplatí. "Beru výsledek pozitivně," vyprávěl po těsné prohře 17:19 v pátém setu. Jeho tým prohrál doma 0:3 a teď je v hodně nevýhodné pozici. Trenér Jihostroje Andrzej Kowal má k dispozici osvědčenou osu týmu a výbornou střídačku. "Jsme tým, to není jen šest hráčů," říkal a to se přesně potvrdilo. V obou zápasech.

Stejně jako na jihu i na západě Čech velmi výrazně pomohl týmu střídáním. Dvojice Emmer - van Schie dokonale dohnala při klasickém volejbalovém dvojstřídání soupeřův náskok. Bulhara Balabanova, který byl chvíli pod těžkým tlakem, skvěle nechal odpočinout Leština a zvládl i důležitý a hodně těžký příjem…

Série ale ještě nekončí, pokračuje ve středu v Č. Budějovicích. "Oba týmy jsou na podobné výkonnostní úrovni," říká první zahraniční trenér v historii volejbalových Českých Budějovic. "Klidně to může být na pět zápasů. Ale důležité je vítězství, my budeme hrát ještě lépe."

Co zaznělo v hale po nedělním utkání (KV - ČB 0:3):Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Malá agresivita. Přijde mi, že nevěříme tomu, že můžeme vyhrát nějakou koncovku. Budějovice jsou preciznější v nějakých momentech, a proto vyhrávají koncovky setů. My to jedeme k nim otočit a ještě se porveme.“

Ondřej Hudeček (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Myslím si, že Budějovice byly lepší v obraně. My jsme nebyli schopni zakončit naše útoky. Tím nás Budějovice přehrály. Ale všechny sety byly od dva body, ještě není nic ztraceného.“

Eduardo Carísio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Věděli jsme, že to bude těžká hra. Vyhráli jsme v naší hale 3:2 a do utkání jsme šli soustředěně. Začali jsme velmi dobře. Ve třetím setu jsme polevili, ale vrátili jsme se do zápasu. Všichni hráli dobře. Jsem rád za tohle vítězství, ale ještě není konec a musíme vyhrát ještě jednou.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme velmi rádi. Teď vedeme 2:0, ale ještě není konec, protože musíme vyhrát tři zápasy. Velmi důležité bylo dvojstřídání ve třetím setu. Výhra je krásná. V základní části jsme zde měli velký problém, prohráli jsme zde velmi rychle 0:3. Dnes jsme ukázali o hodně jinou úroveň. Teď jsme šťastní, ale od už se soustředíme na další zápas.“