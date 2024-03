V prvním utkání určitě, to dokonce Jihostroj odvracel tři mečboly, ale v dalších vyhráli Jihočeši 3:0 a 3:1. "Jaká byla sezona? To je blbá otázka. Sezona byla blbá," odpověděl trenér Karlovarska Ondřej Hudeček na dotaz bezprostředně po utkání. "Jihostroj vyhrál koncovky setů, proto postoupil," dodal. Podívejte se na video u tohoto článku, jak hodnotí čtvrtfinálovou sérii rezervní nahrávač Jihostroje Matěj Emmer.

České Budějovice postoupily do semifinále extraligy. Čeká je Kladno

Stijn van Schie (univerzál VK Jihostroj České Budějovice): „Skvělý pocit. Všichni jsme moc šťastní z postupu. Byla to velká bitva ve všech zápasech proti Karlovarsku. Skoro v každém setu tam byly minimální rozdíly. Jsem rád, že jsme dokázali pomoct i my ze střídačky. Hrajeme jako tým a už se těšíme na semifinále play off. Svoje udělalo taky publikum. Jak lidi fandili celý zápas, bylo prostě úžasné a moc nám to pomohlo.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jako každý zápas s Karlovarskem i tento byl velmi těžký. Začali jsme dobře, ale uprostřed prvního setu jsme přestali hrát. Byli jsme velmi nervózní a nehráli jsme naši hru. Důležité bylo, že ve druhém setu nám opět pomohlo dvojstřídaní – Matěj Emmer a Stijn van Schie – zahráli parádně. Díky tomu jsme se dostali do vedení, uklidnili jsme se, vrátili ke své hře. V play off jsme udělali první krok a teď budeme chtít udělat druhý.“

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Budějovice byly hodně nervózní, ale my jsme toho využili jen v prvním setu. Ve druhém a třetím jsme nezvládli koncovky. Bohužel celou sezonu nás trápilo právě dotahování koncovek do vítězného konce a Budějovice i s tím lehce ustrašeným výkonem vyhrály.“

Ondřej Hudeček (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Bohužel nám opět nešly koncovky. Jednu beru trochu na sebe, protože jsem udělal dvojstřídání, které nevyšlo. Ve třetím setu jsme dohráli koncovku stejně neúspěšně jako při prvním utkání série. Bohužel končíme. Mrzí mě to za kluky, protože si myslím, že náš kolektiv byl zdravý a zasloužil si být v semifinále.“