Byl to zápas, který měl dát Kladnu naději. Ale nedal. Volejbalisté Jihostroje hrají v play off skvěle. Je pravda, že v určitých pasážích je na hráčích vidět únava. "Velmi náročné to je," oddechoval blokař Oliver Sedláček. "Žijeme z toho, co nám Kuba Kalus naordinoval před play off, teď už není na posilovnu vůbec čas," popisoval, jak se cítí. "Jak mi ale někdo říkal, když se vyhrává, nic nebolí."

Co zaznělo po druhém utkání v českobudějovické Sportovní hale:Eduardo Carísio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Věděli jsme, že Kladno bude mnohem silnější než v prvním zápase. První dva sety jsme odehráli dobře, ve třetím se začalo Kladnu herně dařit a my jsme museli znovu zabrat. Pomohli nám fanoušci a jejich energie, kterou nám dávali. Jsme šťastní, ale víme, že naše práce ještě není u konce. V sobotu nás čeká těžký zápas na Kladně. Samozřejmě do toho půjdeme s tím, že chceme postoupit do finále už ve třetím zápase.“

Petr Kohout (asistent trenéra VK Jihostroj České Budějovice): „Zápas jsme začali výbornými dvěma sety. Hlavně na servisu a v obraně jsme soupeře přehrávali. Ve třetím setu jsme trochu polevili, čehož Kladno využilo, protože má na to dostatečně kvalitní mančaft. Čtvrtý set byl už o našem morálu, šli jsme si za vítězstvím a hodně nám taky pomohli fanoušci.“

Adam Zajíček (kapitán Kladno volejbal cz): „Hrozně se nadřeme na body, je to nervózní z naší strany, taháme za kratší konec a jako bychom nevěřili, že Budějovice můžeme porazit. Po vyhraném třetím setu jsme ještě měli možnost se s Jihostrojem držet, ale bohužel ve čtvrtém setu nás Balabanov potrestal dvěma servisy – plachtou. To si myslím, že je škoda. Gratuluju Budějovicím, ale my to nevzdáváme.“

Arnaud Josserand (trenér Kladno volejbal cz): „Myslím, že v prvním setu nám chybělo štěstí, prohráli jsme jen o dva body v koncovce po doteku sítě. Hráli jsme mnohem lépe než v prvním zápase na Kladně. Věřím, že ve třetím zápase doma budeme opět lepší a uděláme vše pro to, abychom vrátili sérii zpět do Budějovic.“