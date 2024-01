Zápasů čeká v lednu volejbalisty Jihostroje České Budějovice ještě mnohem víc. Podívejte se na rozpis v infoboxu pod tímto článkem. První atraktivní duel odehrají Jihočeši už tuto sobotu.

Alejandro Miguel González Rodríguez | Video: Deník/ youtube

Do Českých Budějovic přijede v sobotu Kladno. Bude to stát za to. První duel v Kladně Středočeši vyhráli. Zvítězili 3:1 na sety. "Hráli výborně," shodli se po návratu domů nejzkušenější hráči Jihostroje. Sety v neútulné kladenské hale skončily: 25/22 25/22 20/25 25/22. Celkově 3:1.

Kladno má na soupisce spoustu nových hráčů. Tým vede Francouz Arnaud Josserand, zlatý olympijský medailista z Tokia, kde byl asistentem kouče francouzského národního týmu.

V lyžařském středisku se hraje krajská fotbalová soutěž. Ze hřiště na Martu

A jména hráčů? Asi vám toho moc neřeknou. Tak třeba: Ignacio Fernandez, Antony Gabriel Gonçalves, Beau Graham, Jose Neves, Kristaps Platačs nebo Takahiko Imamura. Kladno poskládalo tým, který v české extralize hraje skvěle. Středočeši jsou na druhé pozici. Ve 13 zápasech nasbírali 32 bodů. Na první Lvy mají zápas k dobru a ztrácejí 6 bodů.

Jihostroj je v tabulce extraligy pátý. Bilanci by chtěl vylepšit právě v domácích zápasech se silnými soupeři. "Právě teď se situace otáčí," připomíná trenér Andrzej Kowal. "Se silnými týmy budeme hrát doma, kde jsme i my mnohem silnější."

Další zápasy na sebe nenechají dlouho čekat. Do lednového programu patří i atraktivní duely v Lize mistrů.