Výjimečný večer prožili všichni, kteří do Sportovní haly dorazili. "Proto volejbal děláme. Prodali bychom dvakrát tolik lístků, ale do haly už by se nevešel ani jeden," vyprávěl nadšený prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš. Trenér Jihostroje Andrzej Kowal jen chválil. A uvedl. "Koínčím. Byl to můj poslední zápas na lavičce Jihostroje. Jsem rád, že jsme ho zakončili vítězstvím."

Jihostroj má zlato. Vyhrál titul. Bylo to drama se šťastným koncem

Michael Kovařík (libero VK Jihostroj České Budějovice): „Pro mě je to nepopsatelný pocit. Atmosféra byla neuvěřitelná. Před dvěma lety jsem ukončil kariéru a generální manažer Robert Mifka mi zavolal, jestli bych to zkusil v Jihostroji po boku Martina Kryštofa. Za dva roky jsem se tady stal prvním liberem a vybojoval titul… Je to jako ve snu.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Neuvěřitelný pocit. Není to můj první titul, ale každý z nich má jiný příběh. Před sezonou jsem netušil, jaká tu bude atmosféra. A teď musím smeknout, protože to je jako v Polsku. Nechodí tu sice na volejbal takové počty diváků, ale atmosféra je hodně podobná. Děkujeme fanoušků, byla to pro nás opravdu neuvěřitelná pomoc.“

Fynn McCarthy (blokař VK Lvi Praha): „Dali jsme do toho všechno. Nemám slova pro to, jak se teď cítím. Jsem zklamaný. Ale je normální, že někdo musí skončit druhý. Sezona to ale byla úžasná a chtěl bych poděkovat fanouškům.“

Juan Manuel Barrial (trenér VK Lvi Praha): „Měli jsme šanci vrátit sérii do Prahy. Byli jsme hodně blízko, ale nebyli jsme dost blízko. Neměli jsme prohrát první zápas v Praze. Jet do Budějovic a muset vyhrát v této atmosféře je těžké. Dva nejlepší týmy byly ve finále. Myslím, že hlavně v prvních dvou zápasech byl Jihostroj lepší než my a v celé finálové sérii byl prostě o něco lepší.“