Obhájce mistrovského titulu je v plné přípravě na Ligu mistrů, trenér Dvořák často mění základní sestavu utkání, na univerzálu se domácím příznivcům tentokrát představil Křesťan a na smeči letošní posila Jihostroje Marek Zmrhal. Jméno Jan Svoboda na soupisce hostů bylo Jihočechům povědomé. Patří synovi úspěšného trenéra, který v jihočeské metropoli vybojoval dva mistrovské tituly.

V prvním setu domácí hráči plnili roli favorita, do hry se úspěšně zapojil uzdravený Ondrovič. Tahanice o stav byly k vidění do poloviny setu, koncovka patřila Jihostroji, esem proměnil setbol Filip Křesťan.

Lvi vytáhli drápy ve druhém dějství. Skvěle podávali a blokovali, výborně útočili Mihajlovič se Svobodou. Českým Budějovicím se nedařil především příjem podání, a tak i přes střídání v týmu domácích bylo ve Sportovní hale srovnáno 1:1.

Do třetí sady přišel na domácí straně smečař Mečkarov místo Zmrhala a Todua za Ondroviče na post blokaře. Jihočeši začali o mnoho lépe, přitvrdili na servisu (Mečkarov) a především Todua vytvořil nad sítí obranný val, přes který neměli Pražané moc šancí se prosadit.

V závěrečném setu se soupeři rvali o každý bod. Rozhodujícím se ukázalo střídání Marka Šotoly v koncovce. Za stavu 20:20 skvěle podával i útočil a získal tak pro svůj tým tři body do tabulky. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí blokař Valerij Todua.

Hlasy po utkání:

Marek Šotola, České Budějovice: „Myslím si, že to byl hodně těžký zápas. Vzhledem k tomu, že jsme se dost nadřeli na každý bod, to bylo hodně složité. Jsem moc rád, že jsme to urvali v koncovkách.“

Jan Svoboda, Praha: „Celkově rozhodl servis a příjem, protože v těchto činnostech byl Jihostroj lepší než my. Nedělali tolik chyb, my naopak dost. A když jsme to měli dobře přihrané, tak jsme to hráli do dvojbloků nebo jsme trefovali střeďáky, a to rozhodlo.“

Jihostroj České Budějovice – Lvi Praha 3:1 (21, -19, 14, 21) čas: 106 minut, rozhodčí: Marschner, Dušek, diváků: 800.

České Budějovice: Michálek, Ondrovič, Křesťan, Zmrhal, Mach, de Amo (Šotola, Fila, Todua, Mečkarov) – libero Kryštof. Trenér: René Dvořák.

Praha: Svoboda, Krajčovič, Král, Bartůněk, Mihajlovič, Douglas-Powell – Ježek, Kovařík (Špulák, Kočka, Šulc, Kozák). Trenér: Tomáš Pomr