René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Byl to jeden z našich lepších výkonů. Od začátku zápasu jsme dobře podávali i bránili. Hlavní ale je, že jsme i výborně útočili, což se nám v posledních zápasech nedařilo. Jsem moc rád, že jsme zakončili sezonu vítězstvím bronzových medailí. První půlka sezóny byla výborná, po celou dobu jsme prokazovali skvělou výkonnost. Byli jsme ve špičce extraligy a vítězství v poháru bylo možná nečekané, ale my jsme hráli výborný volejbal. Bohužel, ve čtvrtfinále se nám to malinko zdravotně rozpadlo a my už jsme se nedokázali na semifinále pořádně připravit. Praha nás přehrála zaslouženě. Já jsem moc rád, že jsme se dokázali po prohře v Odoleně Vodě sebrat a po dlouhé době jsme podali opravdu velmi slušný, skoro bezchybný výkon.“

Jihostroj České Budějovice po bronzové sezoněZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Je úžasný pocit mít medaili a zakončit kariéru s medailí na krku. Ještě navíc před plnou halou a před lidmi, které mám rád.Hráli jsme jeden z nejlepších zápasů v play off, jsem rád, že jsme se takhle vybičovali. Aero bylo hlavně v domácí hale hodně nepříjemný soupeř. S Jihostrojem jsem získal osm titulů, i tahle medaile bude mít mezi nimi čestné místo.“

Martin Kop (trenér Aero Odolena Voda): „Budějovice byly lepší. My jsme od začátku tahali za kratší provaz. Stoilovič nebo Schouten udělali série na servisu. Jihostroj je zaslouženě třetí."

Matyáš Démar (kapitán Aero Odolena Voda): „Budějovice nás přehrály ve všech činnostech. Chtěl bych poděkovat fanouškům i celému klubu za tuto sezonu. Škoda, že jsme neskončili s medailí na krku, ale příští sezonu budeme zase bojovat. V třetím zápase domácí prokázali zkušenost, přehráli nás ve všech činnostech. Já musím poděkovat svému týmu a věřím, že v budoucnu ta medaile cinkne.“

VK Jihostroj České Budějovice – AERO Odolena Voda 3:0 (25:14, 25:15, 25:17), rozhodčí: Krtička J., Grabovský Z. Počet diváků: 1653.

Domácí: Stoilovič, Mach, Schouten, Licek, Sedláček, de Amo, libero Kryštof. Střídali: M. Kriško

Hosté: Svoboda, Horák, Hladík, Ščadilov, Carmody, Démar, libero Saada. Střídali: Chevalier, Chancy, Ribom, Jachnicki, libero Hadrava