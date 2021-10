První utkání v českobudějovické Sportovní hale začalo vyrovnaně. Black Volley Beskydy zpočátku držely s domácími krok. Na souhře Jihostroje byla patrná nervozita a hráčům chvíli trvalo, než se dostali do tempa. Beskydy cítily šanci, ale Jihostroj podporovaný početnou fanouškovskou skupinou nedovolil překvapení. Domácím se v koncovce setu dařilo lépe, a nakonec zvítězili v první sadě 25:20.

Ve druhém setu už se domácí stroj rozjel o něco rychleji. Svěřenci Reného Dvořáka zlepšili přihrávku a na jejich hru to mělo okamžitý efekt. Na útoku se dařilo univerzálovi Schoutenovi, kterého podporovali také Licek se Stoilovičem. Beskydy se ve druhém setu téměř k ničemu nedostali a zvládli za celý set získat pouze dvanáct bodů.

Jihostroj České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Třetí set byl vyrovnaný jen zpočátku. Jakmile Jihostroj odskočil soupeři na osmý bod, začal se náskok domácího týmu zvyšovat. Na bloku hrál výborně reprezentant Josef Polák, který soupeře celkem čtyřikrát zablokoval, a stihl přidat deset bodů. Ve třetím setu pustil trenér Dvořák do hry i druhého nahrávače Piskáčka, se kterým se domácím dařilo stále velmi dobře. Dlouho dopředu bylo jasné, že Jihostroj zvítězí i ve třetí sadě. Beskydy se nedostaly před třináct bodů.

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Ze začátku jsme se do zápasu dostávali pomalu, byla tam řada nepřesností. Hlavně v obraně a na bloku, takže proto se první set tahal až do stavu patnáct. Pak jsme dali dobrý servis a pár důležitých míčů jsme ubránili. V dalších dvou setech už jsme od osmi bodů vytvořili převahu. Tlačili jsme na servisu a chyby jsme dělali spíš z přemíry snahy.

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): Byl to první zápas sezony a začátek tak vypadal, protože byl trochu nervózní. Ale myslím si, že od druhého setu jsme se rozjeli a byl to pěkný volejbal. Jsem rád, že přišlo hodně diváků a máme tři body.

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): Jsem rád, že přišlo hodně fanoušků, což bylo pozitivní. Domácí potvrdili svoji kvalitu a hráli to, co potřebovali. Mrzí mě náš výkon, protože jsme se nedokázali poprat s přihrávkou, a to budeme muset zlepšit do dalších zápasů. Pro nás dobrá zkušenost do dalších zápasů, máme na čem pracovat.

Jakub Motyčka (kapitán Black Volley Beskydy): Byl to první zápas s těžkým soupeřem. Ze začátku jsme hráli dobře a do koncovky první sady. Bohužel pak přišlo pár chybiček na přihrávce, a to se s námi táhlo i další dva sety, kdy jsme si nepřihráli a zároveň ani nedokázali soupeře zatlačit na servisu.

FAKTA, VK Jihostroj České Budějovice – Black Volley Beskydy 3:0 (20, 12,13), rozhodčí: Velinov, Možnár, diváků: 900.

Jihostroj ČB: de Amo, Stoilovič, Polák, Schouten, Licek, Sedláček, libero Kryštof. Střídali: Piskáček, Kriško, Šulista.

Beskydy: Mečiar, McLain, Prokůpek, Motyčka, Muroň, Provazník, libero Jelen. Střídali: Benda, Mišek, Kristian.