Finálový turnaj se hrál v jihočeské metropoli, finálový zápas měl v ZŠ Oskara Nedbala výbornou kulisu. V dusné atmosféře Příbram v prvním setu vedla, ale ztratila ho. V dalším pokračování byl jasně lepší Jihostroj. Až do stavu 2:0 na sety a 21:17. Pak bojovníci z Příbrami, které přivezl jako trenér bývalý nahrávač Jihostroje Daniel Rosenbaum, skóre otočili a dramatickou koncovku si vzali pro sebe.

Už se zdálo, že zápas směřuje do tie breaku, pak ale vystřídal trenér Jihostroje Tomáš Skolka nahrávače, do té doby výborného Smažíka, který si potřeboval odpočinout, nahradil Kohout, který svoji roli zvládl bravurně. Jihostroj táhli za zlatem všichni hráči, vynikal levoruký talentovaný univerzál Brichta.

Jihostroj České Budějovice vyhrál 3:1 na sety, má zlato z MČR v kategorii do 22 let. Celkově to z pohledu českobudějovického týmu byla velmi vydařená volejbalové sezona.