Mistrovský titul v extralize volejbalistů mají České Budějovice. Jihostroj ve finále poprazil Lvy z Prahy 3:2 na sety, celkově 3:1 na zápasy.

Čtvrté finále volejbalové extraligy: Jihostroj ČB - Lvi Praha. | Foto: Deník/ Redakce

Stav 2:1 na zápasy. Koncentrace na každou výměnu. Na každý pohyb. V hledišti a na mobilních tribunách i na ploše dohromady 2500 diváků. Atmosféra byla strhující. Lvi z Prahy dorazili rozdráždění, posílení první výhrou ve finále. České Budějovice se na konci sezony dostaly do skvělé formy.

Sestavy v prvním setu byly bez výraznějšího překvapení. Jihostroj začal velmi sebevědomě, hodil za hlavu drobné neshody a rozmíšky mezi hvězdami, trenér Kowal naladil své svěřence opět velmi bojovně. Domácí brzy vedli, výborně načetli Kollátora a nenechali jeho levačku vyniknout. Bodový rozdíl byl už 21:14. Na podání poslal kouč Pražanů svého žolíka Schautena, který budějovickou halu moc dobře zná, a ten dlouhou řadou skvělých servisů přiblížil Lvy na dostřel (19:21). Dramatickou koncovku zachraňoval pro Jihostroj Luengas, přihrál, odztrátoval a Jihočeši se mohli radovat ze zisku první sady.

V dresu loňského mistra nahradil Kollátora zkušenější Schouten a místo Čecha přišel Vodička, sestava domácích zůstala podle očekávání nezměněná. Týmy se předháněly v bránění jak na síti, tak v poli. Při stavu 16:11 pro volejbalisty Českých Budějovic se halou nesl pokřik monstrblok, monstrblok!, to když Okolič s Balabanovem zastavili deskou Schoutena, a to dokonce dvakrát za sebou. Lodivod hostů znovu poslal na palubovku Kollátora a ten vrátil Pražany do průběhu druhého setu (17:18). Z nesnází Jihostroj vytáhl Sedláček útokem středem, ale Lvi se rozhodně se nevzdávali. Mladý reprezentant Kollátor táhl svůj tým za vyrovnáním (21:21), Janouch na něj sázel a ten mu důvěru stoprocentně splácel. Okolič pokazil svůj útok, van Schie byl zablokován, a rázem měli hráči z hlavního města setbol, který nevyužil nikdo jiný než Kollátor.

Velkou výhodu měl v tomto finále trenér Barrial, protože mohl využívat dva skvělé univerzály, kdežto Jihostroji se zranil univerzál, kubánský bomber, který se dostával do výborné formy a byl útočnou silou Jihočechů. „González je po operaci kolenních vazů, do finále může zasáhnou jen v tom případě, že ho do Prahy někdo donese,“ vyprávěl s lehkou nadsázkou klubový lékař Martin Scheichl. V polovině třetího setu měli Jihočeši znovu mírný náskok (15:11), ale to v této dramatické finálové sérii nic neznamenalo, protože body se přelévaly z jedné strany na druhou a o každičký se vedl neskutečný boj. Taktická bitva se odehrávala i u videorozhodčích, trenéři často využívali výzvy, které hru trochu kouskovaly, ale diváky bavily. Za stavu 22:15 prožila českobudějovická hala dramatickou chvíli, když se pod síť svalil blokař Okolič, fanoušci ani nedýchali, naštěstí se srbský hráč zvedl, ukázal zdvižený palec směrem k tribunám, a dokonce sám zakončil set úspěšným útokem.

Barrial sáhl po další změně v sestavě, Estrada, smečař z Kuby v dresu Lvů, nahradil Vodičku, Pražané měli poslední šanci na zvrat. O kousek lépe se úvod čtvrtého dějství podařil domácím volejbalistům, kteří si vypracovali maličký dvoubodový náskok, ale Lvi znovu zapnuli a sérií při Madsenově podání srovnali. To už byl na straně hostů na smeči znovu Čech. Stateční bojovníci v barvách domácího Jihostroje dolovali poslední zbytky sil. Horkokrevní jihoameričtí hráči na obou stranách dávali průchod emocím a rozhodčí měli co dělat, aby všechno udrželi v přijatelných mezích. Jihočechům se příliš nedařil servis, kterým by znesnadnili útok soupeře, a tak nahrávač Janouch využíval své středové hráče, mohl více kombinovat. Diváci bouřili při každém vydařeném útoku svých miláčků, vlna rukou hnala Jihočechy, ale setboly si vypracovali pouze Pražané, kteří svůj třetí proměnili v zisk čtvrtého setu.

O vítězi musel znovu rozhodnout pátý set. Pražany zdobil tvrdý servis, Jihostroj zase úspěšnější obrana. Kdo s koho? Diváci pískali při „moderním“ útoku Čecha prsty dvěma rukama, šíleli radostí při bloku Okoliče, který zastavil Crera. Devátý bod připsal Luengas a Jihostroj odskočil o 4 body. Drama pokračovalo, Lvi znovu vytáhli drápy a snížili (8:9). Dlouhatánskou výměnu ukončil jednoblokem van Schie, další bod přidal po přetěžké náhrávce od Carísia (13:10). Madsen snížil už na 12:13, ale mečbol ranou ze středu uhrál Sedláček. Chyba kovaříkova na příjmu znamenala srovnání na 14:14 a mečbol potom měli i hosté. Ale fantastický Okolič nejprve zařídil další mečbol a pak svým blokem parádní finále ukončil.

Jihostroj ČB – Lvi Praha 3:2 (21, -22, 17, -24, 15), rozhodčí Vlastimil Kovář, Zdeněk Grabovský, 156 minut, 2 500 diváků (beznadějně vyprodáno), stav čtvrtfinálové série 3:1. Jihostroj ČB: Carísio, van Schie, Okolič, Sedláček, Balabanov, Luengas – libero Kovařík (Leština, Ondrovič). Trenér Andrzej Kowal.