Půl tisíce pikadorů na rozjezd? Žádný problém. Někdo je ale musí nachystat. Zatímco hráči trénují, obsluha ve stánku připravuje rohlíky. Podívejte se na video.

Půl tisíce pikadorů nachystají v hale před zápasem extraligy volejbalistů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Tušíte, co se děje ve Sportovní hale v Českých Budějovicích dopoledne před finálovým zápasem extraligy volejbalistů? Pořadatelé ladí detaily. I ty nejmenší. "Pět set pikadorů připravíme," přikyvují ve stánku s občerstvením. Nechceme obsluhu zdržovat od práce, krátké video pořídíme během pár vteřin. "Nachystáme pikadory, pivo, pro nás je dobré, když se hraje na pět setů," vysvětlují ve stánku s občerstvením.

Úplně nejlepší je, když se Jihostroji podaří dlouhý pětisetový zápas vyhrát. To padne i nějaké pivo navíc.

Letošní play off diváky táhne jako magnet. V Praze není špatná atmosféra, jen moderátor, který soustavně vykřikuje jméno hlavního města, by možná občas mohl svůj repertoár alespoň maličko obměnit. Kdyby přijel na finále do Českých Budějovic, viděl by, jak se skvěle umí bavit fanoušci na jihu Čech. A třeba by i zjistil, co to vlastně je ten pikador.