Pro permanentkáře Jihostroje, kteří splňují aktuální podmínky vstupu na utkání, se nic nemění. Už před sezonou klub avizoval, že v případě omezení počtu fanoušků budou mít předností vstup na utkání právě permanentkáři, kteří klub významně podpořili při posledním období pandemie.

U klasických, jednorázových vstupenek už po naplnění maximální kapacity 1000 diváků nebude možné vstupenku v systému zakoupit.

Doporučujeme proto fanouškům, aby vstupenky kupovali předem online na www.cbsystem.cz. To jim zaručí, že se vejdou do stanovené kapacity, a zároveň zamezí případnému kontaktu s dalšími fanoušky ve frontě u pokladny před zápasem.

V souvislosti s novými opatřeními vlády České republiky chystá vedení klubu i další opatření. Vstup fanoušků na plochu již nebude možný a v provozu dočasně nebude ani dětský koutek. Diváci tak mohou sledovat utkání pouze z horních tribun. Pro všechny osoby v hale je povinností zakrývat si dýchací cesty respirátorem. Na toto opatření bude důsledně dohlížet pořadatelská služba.

„Prosíme a vyzýváme naše fanoušky, aby byli zodpovědní, ohleduplní k sobě navzájem a dodržovali všechna opatření. Zejména, aby měli v hale po celou dobu nasazené respirátory, a mohli jsme tak minimalizovat šíření covidu-19. Účast diváků na dalších zápasech je už nyní nejisté a my jejich podporu v hledišti budeme s postupující sezonou potřebovat čím dál více. Myslím si, že s ohledem na to, co se opět začíná dít v nemocnicích, je tím nejmenším projevem společenské odpovědnosti každého z nás, nasadit si respirátor. Nic více, nic méně. Náš tým udělá maximum na hřišti, vy prosím zkuste udělat to samé v hledišti. Spoléháme na vás!“ vyzývá generální manažer Robert Mifka.