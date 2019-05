České Budějovice - Další změny oznámilo vedení českobudějovického Jihostroje. "Kádr na příští sezonu pomalu nabírá finální podobu," říká manažer volejbalového klubu Robert Mifka.

Jihostroj opouštějí smečař Kraffer a blokař Polák | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V sezoně 2019/2020 nebudou v Č. Budějoviícch působit smečař Jiří Kraffer a blokař Josef Polák. "Oba odcházejí na hostování. Chtěli jsme, aby kluci byli více herně vytížení a mohli tak nabrat více zkušeností. Proto jsme se s oběma domluvili na ročním hostování v jiných klubech. Jaký dres budou v příští sezoně oblékat nechceme prozrazovat, necháme to na těch konkrétních klubech, ať to oznámí. Můžeme ale určitě naznačit, že se budeme při extraligových zápasech potkávat," vysvětluje manažer Jihostroje Robert Mifka. Podle informací Deníku by oba mohli v příští sezoně oblékat dres Příbrami.