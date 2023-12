Musíme se zlepšit. A my se zlepšíme. To říkal při posledním domácím utkání roku 2023 trenér Jihostroje České Budějovice Andrzej Kowal. Jak je vidět, nemluvil do větru. Jihostroj vyhrál v Liberci.

Zahraniční hvězdy Jihostroje ČB jsou po zápasech na roztrhání | Video: Deník/ Kamil Jáša

A to ještě Jihostroji scházel nahrávač Carísio. "Je pravda, že zranění nás teď trápí, potřebujeme být kompletní," uvažuje trenér Kowal, který už vyhlíží středeční zápas Ligy mistrů v Polsku a hlavně extraligové zápasy v roce 2024. "Se silnými soupeři budeme hrát doma, to je výhoda. Kvalitní týmy ale hrají dobře doma i venku."

Jihostroj cestuje do haly týmu Jastrzebie Wegiel v roli outsidera. Jakýkoli bodový zisk by se rovnal téměř vánočnímu zázraku. Výhra v Liberci ale posunula sebevědomí českobudějovických hráčů. Přímí aktéři odpovídali na dostazy cvf.cz:

Lukáš Ticháček (kapitán VK Dukla Liberec): „Odehráli jsme další tiebreak a je smutné, protože ho končíme prohrou. Myslím si, že Budějovice do Liberce nepřijely vyhrát, ale my jsme jim k tomu strašně moc pomohli. Prostě jsme je k tomu vítězství dotlačili. Jejich podání mě připadalo jako největší buchty, a přesto jsme to odpřijímali na čtyři metry. Oni jenom útočili po kůlech a blokovali. Vůbec se mi dnešní utkání z naší strany nelíbilo. Měli bychom začít hrát lepší volejbal. Je to smutné, že na konec roku předvádíme, co předvádíme.“

Martin Demar (trenér VK Dukla Liberec): „Určitě nás prohra mrzí. Po vyhraném prvním setu jsme začali hrát velmi vlažně, nedokázali jsme se dostat do potřebného tempa. My začínáme vždy hrát, až když nám začíná téct do bot, což už je pozdě, protože necháme si soupeře dostatečně rozehrát. Neporazit Budějovice, které hrají s druhým nahrávačem, to jistě není dobrá vizitka. Ale zase na druhou stranu, jak jsme ukončili čtvrtý a pátý set, to bylo dobré a od toho bychom se mohli odrazit do budoucna.“

Petr Michálek (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Myslím si, že jsme první čtyři sety málo kazili na servisu, proti jiným zápasům. Konečně náš výkon venku k něčemu vypadal. I když to není úplně ideální, jak bychom si představovali. Navíc nám Liberec hodně k vítězství pomohl.“

Petr Kohout (asistent trenéra VK Jihostroj České Budějovice): „Utkání jsme dobře zvládli na servisu a na příjmu. Domácí nám dost pomohli technickými chybami, třeba byli v síti. Přesto to byl vyrovnaný boj. Hlavně v tiebreaku se ukázalo, že Liberec byl velmi vyrovnaný soupeř. I zde rozhodl příjem a servis.“