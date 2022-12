Domácí jsou v tabulce na osmém místě, Fatra v patnácti zápasech nasbírala přesně patnáct bodů. Skóre setů je záporné 23:36. Jihostroj je třetí, stejná zápasová porce mu vynesla 34 body. A právě třetí příčku potřebují Jihočeši udržet, protože čtvrtí Lvi Praha dýchají Jihostroji na záda. Mají jen o jediný bod méně. Lehčí zápas to bude pro Jihostroj jenom podle tabulkových předpokladů. A trenér Vojtěch Zach si to naprosto přesně uvědomuje. „Všem přeju krásné Vánoce, ale nám ještě nezačínají, až po zápase ve Zlíně,“ apeluje na pozornost hráčů. Právě s koncentrací nebyl spokojený v předchozím duelu se Lvy Praha.

„Začali jsme domácí zápas dobře, ale pak jsme ztratili koncentraci. Tohle je bohužel naše největší slabina a musíme to změnit. Vidím to i na tréninku. To musíme všichni pochopit. Všichni! Jsme jeden tým,“ říkal trenér Zach a před odjezdem jihočeské výpravy do Zlína ještě dodal: „Hlavně to musí pochopit hráči, a pokud to pochopit nechtějí, tak prostě budou muset.“