Manažer volejbalistů Jihostroje České Budějovice Stanislav Pochop má naprosto jasnou představu o tom, jak by se mohla a měla vyvíjet nadcházející sezona českobudějovických extraligových volejbalistů. Bude-li zlatá, bude i on navýsost spokojený. „Rok od roku je česká extraliga kvalitnější a kvalitnější,“ říká zkušený volejbalový harcovník, který sám řadu let prožil na zahraničním angažmá. „Do české nejvyšší soutěže přicházejí noví zahraniční hráči. Starší, čeští volejbalisté, kteří působili v zahraničních ligách, se vracejí domů.“

Fanoušci se dočkají řady změn. Jednou z nich je i start soutěže. „Příští sezona začne v posledním víkendu v září, podle mě bude rozhodně pro diváky atraktivnější, než byla ta minulá.“

Kdo podle Pochopa bude patřit mezi favority?

„Nebude to o jednom, o dvou týmech. Kvalitních družstev bude čtyři až pět.“

Rozhodně výborně posílila liberecká Dukla, obrovská kvalita se dá znovu čekat od Karlovarska, chuť po úspěchu netají ale ani další extraligové celky.

A Jihostroj?

Sestavil kádr tak, aby mohl konkurovat nejlepším.

Do Č. Budějovic přicházejí Palgut, Křesťan, Kupilík, Halaba, Ondrovič. „Nemáme menší cíle než vyhrát extraligu, Český pohár a chceme být úspěšní v Evropě.“

Tým Jihostroje pro sezonu 2017/18:

Nahrávači:

Fillip Palgut, Filip Kupilík

Blokaři:

Valerij Todua, Radek Mach, Peter Ondrovič, Josef Polák

Smečaři:

Pawel Halaba, Petr Michálek, Jiří Kraffer, Tomáš Fila

Univerzálové:

Filip Křesťan, Marek Šotola

Libero: Martin Kryštof

Trenér: René Dvořák

Asistent: Tomáš Skolka

Manažer: Stanislav Pochop

Prezident: Jan Diviš